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"Возвращаюсь в сборную Украины". Милевский – амбассадор Федерации минифутбола

Общие новости
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(3 голосов)

Артем примет участие на чемпионате Европы

"Возвращаюсь в сборную Украины". Милевский – амбассадор Федерации минифутбола

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский стал амбассадором Федерации минифутбола Украины.

Более того, 37-летний украинец будет выступать за сборную Украины по мини-футболу. Первый официальный матч за национальную команду он сыграет в июне - на чемпионате Европе в словацком Кошице.

"Мастера, я возвращаюсь в сборную Украины! Не зря говорят "Ты можешь уйти из футбола, но футбол из тебя не уйдет никогда". Именно поэтому я рад сообщить вам, что теперь я амбасадор Федерации минифутбола Украины!

Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться "в стеночку" или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь все это я попробую показать за сборную Украины на чемпионате Европы по минифутболу, который пройдет в июне на полях Кошице!", - написал Милевский в своем Instagram.

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В статье: Артем Милевский мини-футбол
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Комментарии (3)
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Цап-царап (Харків)
26.01.2022 в 18:19
Боже, пропал дом... ©
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0
0
Caballero (DC)
26.01.2022 в 16:40
Бухать так бухать.
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0
-2
Alex-696 (Немирів)
26.01.2022 в 17:19
петросян
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+1
0


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