"Возвращаюсь в сборную Украины". Милевский – амбассадор Федерации минифутбола

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский стал амбассадором Федерации минифутбола Украины.

Более того, 37-летний украинец будет выступать за сборную Украины по мини-футболу. Первый официальный матч за национальную команду он сыграет в июне - на чемпионате Европе в словацком Кошице.

"Мастера, я возвращаюсь в сборную Украины! Не зря говорят "Ты можешь уйти из футбола, но футбол из тебя не уйдет никогда". Именно поэтому я рад сообщить вам, что теперь я амбасадор Федерации минифутбола Украины!

Мне всегда нравилось играть на ограниченном участке поля: поставить корпус, отыграться "в стеночку" или самому закрутить мяч точно в угол. Теперь все это я попробую показать за сборную Украины на чемпионате Европы по минифутболу, который пройдет в июне на полях Кошице!", - написал Милевский в своем Instagram.