Маркевич: О каком братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер
Украинским олимпийцам запретили фотографироваться и брататься с россиянами
Заслуженный тренер Украины, бывший глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич высказал свое мнение о рекомендациях Министерства по делам молодежи и спорта украинским спортсменам не делать совместных фотоснимков, видеозаписей с представителями России на Олимпиаде в Пекине.
"Здесь и комментировать особо нечего и, по большому счету, не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто — враг.
Поэтому о каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать.
А лучшим ответом украинских спортсменов на происки врага были бы их победы на соревнованиях самого высокого уровня", - сказал Маркевич.
Напомним, что ранее Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что украинским олимпийцам не рекомандовалми стоять рядом с российскими спортсменами, когда те держат в руках флаг.
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