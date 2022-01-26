Маркевич: О каком братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер

Заслуженный тренер Украины, бывший глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич высказал свое мнение о рекомендациях Министерства по делам молодежи и спорта украинским спортсменам не делать совместных фотоснимков, видеозаписей с представителями России на Олимпиаде в Пекине.

"Здесь и комментировать особо нечего и, по большому счету, не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто — враг.

Поэтому о каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать.

А лучшим ответом украинских спортсменов на происки врага были бы их победы на соревнованиях самого высокого уровня", - сказал Маркевич.