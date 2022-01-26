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Маркевич: О каком братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер

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Украинским олимпийцам запретили фотографироваться и брататься с россиянами

Маркевич: О каком братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер

Новина українською

Заслуженный тренер Украины, бывший глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич высказал свое мнение о рекомендациях Министерства по делам молодежи и спорта украинским спортсменам не делать совместных фотоснимков, видеозаписей с представителями России на Олимпиаде в Пекине.

"Здесь и комментировать особо нечего и, по большому счету, не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и четко знать, где друг, а кто — враг.

Поэтому о каких совместных фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать.

А лучшим ответом украинских спортсменов на происки врага были бы их победы на соревнованиях самого высокого уровня", - сказал Маркевич.

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Напомним, что ранее Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что украинским олимпийцам не рекомандовалми стоять рядом с российскими спортсменами, когда те держат в руках флаг.

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В статье: Мирон Маркевич
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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
26.01.2022 в 18:30
Все вірно сказано. росія- ворог і крапка.
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