Одним пасом решал исходы матчей. Сегодня Валентину Белькевичу могло исполниться 49 лет

Валентин Николаевич Белькевич родился 27 января 1973 года в Минске. Белорусский и украинский футболист и тренер, выступал за минское "Динамо", киевское "Динамо", карьеру завершил в "Интере" (Баку).

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Вместе с командой из Беларуси Валентин выигрывал чемпионат страны, брал Кубок и Суперкубок Беларуси. В 1996 году Белькевич переехал в Киев и выиграл с командой чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны, в 1999-м выходил с коллективом Лобановского в полуфинал ЛЧ.

Белькевич скончался 1 августа 2014 года в Киеве, причиной смерти стала тромбоэмболия.