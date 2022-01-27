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Футбольные новости: драка на матче Динамо, Милевский в сборной, клуб Коноплянки, Мариуполь сдурел

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Футбольные новости: драка на матче Динамо, Милевский в сборной, клуб Коноплянки, Мариуполь сдурел

UA-Футбол
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Неожиданный выпуск новостей! Диалло устроил драку на товарищеском матче Динамо на сборах, Милевский вернулся в сборную Украины (но по минифутболу), а Коноплянцы прочат играть в Турции или австрийском ЛАСКе. А, верно, еще Мариуполь сошел с ума, и от этого у меня бомбит. И все это в течение 20 минут.

00:00 Извините, что заспан. Привет!
00:44 Самба Диалло устроил потасовку на матче Динамо
06:56 Милевский снова в сборной Украины
09:37 Где будет играть Коноплянка?
11:36 10 минут бомбит от Мариуполя
19:05 Говорю: "хух", а оно еще крепко горит
20:24 Подпишись!

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