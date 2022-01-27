Президент федерации мини-футбола Украины: Милевскому еще рано вешать бутсы на гвоздь
Артем еще поиграет за сборную
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент федерации мини-футбола Украины Евгений Донцов прокомментировал сотрудничество с экс-нападающим "Динамо" и сборной Украины Артёмом Милевским, который
"Концепция мини-футбола в том, что любой человек, выбравший другую профессию, не связанную с профессиональным спортом, может надеть футболку сборной Украины.
Для тех, кто играет за любителей, это большой шанс представлять свою страну, для тех, кто закончил активные выступления в силу возраста, возможность продолжить оставаться в футболе.
Артем Милевский, на наш взгляд, один из тех, кто является легендой украинского футбола и очевидно, что ему ещё рано вешать бутсы на гвоздь. На эту тему мы с ним разговаривали и общались уже давно, ещё полгода назад. И это событие должно было произойти раньше, перед чемпионатом Европы в октябре прошлого года, который в итоге из-за пандемии перенесли. Первенство состоится теперь в июне, и Артем Милевский будем одним из тех, кто представит нашу сборную.
Сама сборная ещё не сформирована. В конце марта будут отборочные игры по городам и регионам, потом финал в Киеве. И по его итогам новым главным тренером будет сформирована сборная Украины по мини-футболу. В ней будет максимум три-четыре бывших профессионала, а все остальные из аматорского футбола.
Для нас 2022 год очень важен, потому что чемпионат Европы, который состоится в июне в словацком Кошице, это первое большое событие, предшествующее чемпионату мира, который в сентябре примет Киев", - сказал Донцов.
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