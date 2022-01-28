Динамо завершило сбор ничьей, Барселона возвращает Траоре. Главные новости за 27 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 27 января

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что Андрей Шевченко остается претендентом на должность главного тренера сборной Польши. "Обе стороны все еще ведут переговоры", – сказал Кулеша. ПФС намерен объявить имя нового главного тренера 31 января. Если Шевченко все же не сможет договориться с "Дженоа", то команду вероятно возглавит Адам Навалка.

В четвертом матче первого сбора в Турции киевское “Динамо” сыграло вничью с норвежской командой “Буде-Глимт”. “Динамо” впервые в 2022 году не смогло победить и забить минимум трижды. Матч завершился со счетом 1:1. Единственный гол киевлян забил Витиньо. Этот матч закрыл для "Динамо" программу первого сбора. Команда возвращается в Киев и после паузы вновь отправится уже в Турцию.

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре в ближайшее время станет игроком “Барселоны”. 26-летний воспитанник “Барсы” присоединится к команде на правах аренды с правом выкупа в 30 млн евро. В сделку может войти полузащитник Франсиску Тринкан, который в настоящее время выступает за "Вулвз" на правах аренды. На Траоре претендовал “Тоттенхэм”, но испанец не захотел играть в “шпорах” флангового защитника и предпочел вариант с “Барсой”.

Лучший бомбардир чемпионата Италии Душан Влахович в скором времени станет игроком “Ювентуса”. 22-летний сербский форвард перейдет в туринский клуб за 75 млн евро. Влахович подпишет длительный контракт и будет получать около семи млн евро в год. Усиливается и “Интер”. Чемпион Италии оформил трансфер фулбека “Аталанты” и сборной Германии Робина Гозенса за 25 млн евро.

Сборная Ирана стала первой командой Азии, которая гарантировала участие на ЧМ-2022 через квалификацию. Решающей стала победой над сборной Ирака. Также близки к квалификации на Чемпионат мира команды Южной Кореи и Саудовской Аравии.

Экс-тренер “Челси” Фрэнк Лэмпард проведет второе собеседование на должность главного тренера “Эвертона”. Ранее главным претендентом считался португалец Витор Перейра, но против его назначения выступили болельщики “ирисок”. Сообщается, что владелец “Эвертона” Мошири определится с тренером в ближайшие дни.

Бразилия и Аргентины сыграли матчи отбора в зоне КОНМЕБОЛ

В ночь с четверга на пятницу в Южной Америки состоялось три матча отбора на ЧМ-2022. Сборная Бразилии в третий раз за 14 туров потеряла очки, сыграв вничью с Эквадором (1:1), а Аргентина выиграла у Чили (2:1). Оба гранда южноамериканского футбола уже гарантировали себе участие на Мундиале. В третьей игре Уругвай и переиграл Парагвай (1:0) и поднялся на четвертое место.