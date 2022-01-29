Супряга на пути в Геную, удача футзалистов, топ-трансфер Юве. Главные новости за 28 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 28-е января.

По крайней мере, об этом сообщает целый ряд зарубежных инсайдеров. По данным Джанлуки ди Марцио, "Сампдория" арендует украинского форварда на 18 месяцев, при этом прописав в сделке право выкупа. Супрягу не первый раз связывают с переездом в итальянский чемпионат, однако сейчас дошло до того, что о трансфере пишут авторитетные источники. Судя по всему, сделка будет закрыта в ближайшее время. В текущем сезоне на счету Влада шесть сыгранных матчей. Последний раз форвард забивал в официальных играх 29-го сентября 2020-го года.

Главной новостью пятницы стал переход сербского нападающего Душана Влаховича в "Ювентус". Сумма сделки составила 70 миллионов, помимо этого пять миллионов "Фиорентина" может получить в качестве бонусов. Молодой нападающий подписал с грандом итальянского футбола контракт на четыре с половиной года. Влахович хорошо зарекомендовал себя в "Фиорентине", а в этом сезоне имеет все шансы получить Золотую бутсу. Всего на его счету 20 голов в 24-рех играх. Отметим, что в "Юве" серб будет выступать под седьмым номером.

Свой второй спарринг на первых зимних сборах провел донецкий "Шахтер". Изначально коллектив де Дзерби должен был встретиться с "Шахтером" из Солигорска, однако за сутки до матча планы изменились. "Горнякам" выпала честь сыграть против "Мариуполя". Сам матч завершился без голов, хотя "Шахтер" имел тотальное преимущество по моментам и владению. Отметим, что на первых зимних сборах коллектив де Дзерби сыграет против "Црвены Звезды". "Мариуполь" только начал подготовку. У них впереди пять спаррингов.

И это, судя по всему, не Андрей Шевченко. Как мы сообщали ранее, украинский наставник не смог договориться с "Дженоа" об окончательном расторжении контракта. Польская федерация провела переговоры с его главным конкурентом и, по данным Sport.pl, согласовала контракт с Адамом Навалкой. Он и станет новым тренером польской сборной. 64-летний тренер подпишет контракт до конца 2022-го года, в котором будут предусмотрены бонусы за выход на Чемпионат мира-2022. Отметим, что Навалка уже руководил "белыми орлами", выводя тех в четвертьфинал Евро-2016.

Очередной легионер пополнил состав лидера Первой лиги. Харьковский "Металлист" подтвердил переход сенегальца Бубакара Траоре. По данным сайта Transfermafkt, футболист подписал сделку до лета 2024-го года. Однако, стоит отметить, что сумма трансфера остается загадкой. Траоре защищал цвета "Санкт-Галлен", за который в этой кампании отыграли 15 игр и забил один гол. Бубакар может сыграть как на фланге обороны, так и в полузащите.

Все идет к тому, что английский "Эвертон" в скором времени получит нового наставника. По данным зарубежных СМИ, ливерпульская команда готова предложить контракт Фрэнку Лэмпарду, который впечатлил их на последнем собеседовании. Сам экс-футболист готов вернуться к тренерской работе, а потому стороны должны будут прийти к соглашению. Последним место работы Фрэнка был лондонский "Челси", из которого его уволили в январе 2021-го года. "Эвертон" же отправил в отставку Рафаэля Бенитеса несколько недель назад после ряда неудачных результатов. Напомним, что в "Эвертоне" играет украинский фулбек Виталий Миколенко, перешедший туда зимой из "Динамо".

Напоследок не совсем о футболе. Украинская сборная по футзалу проиграла матч третьего тура Португалии, но это не помешало ей выйти в раунд плей-офф. На руку коллективу Косенко сыграл результат параллельного матча, в котором Сербия героически обыграла Нидерланды. У трех сборных равное количество балов, однако "сине-желтые" впереди по дополнительным показателям. Украина стала второй и вышла в 1/4 финала, где сыграет против Казахстана. Матч состоится 31-го января.