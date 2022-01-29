Алиев: Попробуем вместе с Милевским провести прощальный матч
Хотят сыграть на стадионе "Динамо"
Фото: Instagram Артема Милевского
Бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев прокомментировал, будет ли он проводить свой прощальный матч:
“Мы как-то говорили с Милевским о том, что хотим провести прощальный матч. Посмотрим, когда и на какое время, но постараемся его сделать. Думаю, это будет на стадионе Динамо. Поговорим с Суркисом, он не откажет. Думаю, что мы соберем целый стадион”, – сказал Алиев.
Напомним, что последним профессиональным клубом Александра был казахстанский "Тарас", за который он выступал в 2016 году. После этого Алиев играл в любительских "Катандзаро", ФК "Хмельницкий" и "Джуниорс" Шпитьки.
В то же время Милевский положил бутсы на гвоздь сразу после выступлений в профессиональном клубе. Последний свой матч на данный момент Артем сыграл в составе "Миная" 9 мая.
Популярное сейчас
- Барти побеждает Коллинс в финале Australian Open
- Луческу дал добро на трансфер Супряги – источник
- Левый Берег в четвертьфинале Мемориала Макарова, зимнее первенство для Реал Фармы. Все спарринги клубов Второй лиги
- Победы Шахтера и Металлиста, трагедия на Кубке Африки. Главные новости за 24 января
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО