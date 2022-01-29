Алиев: Попробуем вместе с Милевским провести прощальный матч

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев прокомментировал, будет ли он проводить свой прощальный матч:

“Мы как-то говорили с Милевским о том, что хотим провести прощальный матч. Посмотрим, когда и на какое время, но постараемся его сделать. Думаю, это будет на стадионе Динамо. Поговорим с Суркисом, он не откажет. Думаю, что мы соберем целый стадион”, – сказал Алиев.

Напомним, что последним профессиональным клубом Александра был казахстанский "Тарас", за который он выступал в 2016 году. После этого Алиев играл в любительских "Катандзаро", ФК "Хмельницкий" и "Джуниорс" Шпитьки.

В то же время Милевский положил бутсы на гвоздь сразу после выступлений в профессиональном клубе. Последний свой матч на данный момент Артем сыграл в составе "Миная" 9 мая.