Слухи о Коноплянке, переговоры по Супряге, поражение Яремчука. Главные новости за 29 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 29 января

Сначала в СМИ появилась информация от источников, приближенных к "Динамо", что Мирча Луческу согласился отпустить Владислава Супрягу в аренду. Затем уже итальянский журналист Никола Скира сообщил, что клубы сошлись на сумме в полмиллиона евро за аренду. При этом "Сампдория" будет иметь право выкупить форварда за 7,5 млн. евро.

Как сообщает один из журналистов телеканала Футбол, Евгений Коноплянка согласовал детали личного контракта с австрийским ЛАСКом. Соглашение рассчитано на полтора года. Правда, у австрийского клуба возникли трудности, из-за чего переход задерживается. Если этот трансфер сорвется, Евгений примет предложение турецкого клуба, которое предусматривает даже более высокую зарплату.

Агент форварда "Днепра-1" и сборной Украины подтвердил интерес со стороны турецких грандов к Артему. По его словам, "Трабзонспор" даже делал конкретное предложение летом, скауты "Бешикташа" и "Галатасарая" регулярно посещали матчи днепровцев. Но сейчас Довбик сосредоточен на выступлениях за Днепр-1 и не планирует менять клуб.

О других трансферных новостях УПЛ

Хихонский "Спортинг" следит за венесуэльским форвардом "Динамо" Эриком Рамиресом. "Заря" близка к подписанию форварда "Динамо" Владислава Ваната, который в первой половине сезона играл за "Черноморец" (3 гола в 17 матчах). "Рух" объявило о трансфере англичанина Вива Отабора-Соломона, его последним клубом был шотландский "Сент-Джонсон", также он выступал за "Бирмингем", "Уиган", "Болтон" и другие команды. "Шахтер" ведет переговоры с немецкой "Ганзой" из второй Бундеслиги об аренде Данила Сикана. Бразильские СМИ приписывают "Динамо" интерес к защитнику Нино из "Флуминезе", который становился олимпийским чемпионом.

О результатах контрольных матчей

Харьковский "Металлист 1925" сыграл вничью с турецким "Антальяспором" – 0:0. "Рух" сначала победило любительскую "Юность" 4:1 (все голы на счету Климчука), а затем обыграл тернопольскую "Ниву" 1:0. "Мариуполь" разошелся миром с сербским "Вождовацем" – 2:2, за азовцев забивали Кащук и Вьюник. "Верес" уступил "Карвине", которая в чемпионате Чехии борется за выживание, со счетом 3:4 (голы у Шестакова, Сергечука и Панасенко).

В Португалии состоялся финал Кубка лиги – в решающем матче сошлись "Бенфика" и "Спортинг". В основе красных вышел украинский форвард Роман Яремчук, но его надежно прикрыла защита соперника. Несмотря на то, что "Бенфика" открыла счет в первом тайме (Эвертон), "Спортинг" доказал свое преимущество. В начале второго тайма Инасиу сравнял, а затем Сарабия принес львам победу.

Сборная Буркина-Фасо с традиционным для этого турнира счетом – 1:0 – одолела сборную Туниса. Победный гол в активе 19-летнего Данго Утарры из французского "Лорьяна". Камерун сыграл с Гамбией более убедительно – 2:0. Дубль оформил форвард "Лиона" Карл Токо-Экамби, у которого уже пять голов на турнире.

Каталонский клуб снова вернул домой своего воспитанника – на этот раз Адаму Траоре из "Вулверхэмптона". Пока речь идет об аренде. Адама переезжал из Барселоны сначала в "Астон Виллу", затем в его карьере был "Мидлсбро", за "Вулвергемптон" выступал с августа 2018-го. За это время сыграл за волков 154 матча, забил 11 голов и отдал 18 результативных передач. Вызывается в ряды сборной Испании. Transfermarkt оценивает его в 26 млн. евро.