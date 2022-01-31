Трансферы Супряги и Игнатенко, феерия Салаха, скандал с игроком МЮ. Главные новости за 30 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 30 января

Это случилось! "Сампдория" действительно арендовала Владислава Супрягу. Об этом объявили официальные сайты обоих клубов. Соглашение рассчитано до завершения сезона, после чего генуэзский клуб сможет выкупить контракт форварда. Остается добавить, что "Сампдория" в нынешнем сезоне не впечатляет – команда находится на 17-м месте в трех очках от зоны вылета. Кроме Супряги "Динамо" также пристроило другого нападающего – Эрика Рамиреса. Венесуэлец вторую половину сезона проведет в хихонском "Спортинге", выступающем во втором испанском дивизионе. Следует добавить, что Рамирес не прибыл на сборы команды в январе, мотивируя это играми за национальную сборную. Это очень возмутило Игоря Суркиса и Мирча Луческу.

Свой трансфер на выходе оформил и донецкий клуб. "Шахтер" забрал из "Днепра-1" центрального полузащитника Даниила Игнатенко и отправил его во Францию ​​– там он будет помогать "Бордо" удержаться в высшем дивизионе. Жирондинцы также будут вправе выкупить игрока по завершению сезона. Игнатенко был основным игроком в команде Игоря Йовичевича в первой половине чемпионата, на его счету три гола в 17 поединках. "Бордо" занимает 17-е место, до зоны вылета – только одно очко.

Одесситы отправляются на второй тренировочный сбор в Турцию в понедельник. На этот раз с командой не полетят четыре арендованных у "Динамо" игрока, а именно голкипер Кучерук, защитники Кадири и Кузик и форвард Ванат. Кроме того, не подошли тренеру голкиперы Крынский и Василь (брат того Василя, который играл за "Зарю"), Дубко и Ларин. Вачиберадзе остается в Одессе лечить травму.

Богдан Леднев дебютировал в составе венгерского "Фехервара". Он вышел с первых минут на матч против "Академии Пушкаша" вместе с двумя другими украинцами – Иваном Петряком и Евгением Макаренко. Вот только дебют получился неудачным – "Фехервар" проиграл, а единственный гол в игре на счету другого украинца – Артема Фаворова. Марьян Швед помог "Мехелену" обыграть "Стандард" 2:1. Вингер отдал пас на второй гол своей команды в матче. Соболь отыграл полный матч за "Брюгге" против "Кортрейка", команда Эдуарда победила 0:1 и вернулась на второе место.

Героем противостояния между Египтом и Марокко стал Мохаммед Салах. Звезда Ливерпуля сравнял счет в начале второго тайма, а в овертайме выложил мяч на ногу Трезеге, который и установил окончательный итог – 2:1 в пользу Египта. Его партнер по клубу – Садио Мане – принял участие только в одном голе Сенегала в поединке с Экваториальной Гвинеей, он ассистировал партнеру в первом тайме. Соперник отыгрался в начале второго, но Сенегал доказал свое преимущество в классе, забив впоследствии еще дважды – 3:1 в итоге. 2 февраля состоится полуфинал Буркина-Фасо – Сенегал, а 3 февраля сыграют Египет и Камерун.

Мейсон Гринвуд является питомцем академии "Манчестер Юнайтед". Ему 20, но он уже активно привлекался к матчам главной команды красных дьяволов. В нынешнем сезоне он забил пять голов, в прошлом было семь результативных ударов. Однако, похоже, его восхождение остановится. Утром в воскресенье СМИ взорвались сообщениями о том, что его девушка Харриет Робсон опубликовала фото собственных телесных повреждений, обвинив в этом именно Мейсона. МЮ тут же объявил, что отстраняет Гринвуда от тренировок, а затем полиция его и вовсе арестовала по подозрению в изнасиловании и нанесении телесных повреждений.

"Ливерпуль" купил за 45 млн евро 25-летнего колумбийца Луиса Диаса, играющего на левом фланге атаки. В нынешнем сезоне он забил 16 голов и отдал 6 результативных передач в составе "Порту" в 28 матчах. Соглашение также предусматривает бонусы в размере 20 млн. евро. А вот "Ньюкасл" подписал бразильца Бруну Гимараеша из "Лиона" – стоимость сделки составила 42 млн евро. 24-летний игрок закрывает центр поля, в составе ткачей сыграл 20 матчей и отдал четыре результативных передачи.