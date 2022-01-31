В том числе и Монзуль. 11 украинских арбитров смогут в 2022 году судить матчи под эгидой ФИФА
Всего в утвержденный список вошли 32 представителя судейского корпуса Украины
фото - ФК Ворскла (Полтава)
Комитет арбитров ФИФА утвердил списки украинских судей, которые в 2021 году смогут судить международные матчи под эгидой организации.
В утвержденный список международных официальных лиц вошли 32 представителя судейского корпуса Украины.
Арбитры
Евгений Арановский, Николай Балакин, Сергей Бойко, Алексей Деревинский, Виктор Копиевский, Екатерина Монзуль, Виталий Романов, Анастасия Романюк, Денис Шурман, Людмила Тельбух, Екатерина Усова
Ассистенты арбитра
Александра Вдовина, Владимир Высоцкий, Владимир Володин, Светлана Грушко, Александр Жуков, Дмитрий Запороженко, Александр Корнейко, Валентин Куцев, Виктор Матяш, Виктор Нижник, Андрей Скрипка, Марина Стрелецкая, Ирина Чайка, Семен Шлончак.
Ассистенты арбитра VAR
Евгений Арановский, Николай Балакин, Виктор Матяш, Екатерина Монзуль, Андрей Скрипка, Марина Стрелецкая
Арбитры футзала
Ярослав Вовчок, Евгений Гордиенко, Святослав Ключник, Денис Куций, Мария Мысловская
Арбитры пляжного футбола
Дмитрий Дудко, Александр Гуляев
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