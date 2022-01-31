Сколько стоит Арена Львов? И куда потратили бюджетные деньги?
За что такие деньги?
"Непобедимая", - так Львов Арену можно считать для сборной Украины, впрочем, сколько потратили на это сооружение? И куда делось столько бюджетных денег? Попробуем ответить на эти вопросы в новом видео.
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Комментарии (1)
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Benzil (Львів)
31.01.2022 в 18:16
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