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Сколько стоит Арена Львов? И куда потратили бюджетные деньги?

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(1 голосов)

За что такие деньги?

Сколько стоит Арена Львов? И куда потратили бюджетные деньги?

UA-Футбол
Новина українською

"Непобедимая", - так Львов Арену можно считать для сборной Украины, впрочем, сколько потратили на это сооружение? И куда делось столько бюджетных денег? Попробуем ответить на эти вопросы в новом видео.

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В статье: Арена Львов видео
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Комментарии (1)
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Benzil (Львів)
31.01.2022 в 18:16
Бо спочатку мав будуватись австрійською фірмою, за набагато менші гроші(в кілька раз...), але відмовились, бо було дуже багато нахлібників, кожен з яких хотів відкати...а там таке не практикується. Знайшли нашу фірму, а далі самі знаєте... Ніхто тепер не хоче тут грати.
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