Футбольные новости: Яремчук в Эвертоне, Супряга в Сампдории, Динамо и Шахтер отпускают игроков
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Бенфика выставила Яремчука на трансфер, а Динамо и Шахтер вдруг научились отдавать футболистов в аренду! Таковы главные новости зимнего трансферного окна 2022 года. А я рассказываю о самых топовых: Супруга перешел в Сапдорию, а Игнатенко в Бордо! А еще и сборную на Евро-2022 по футзалу вспомнил - ой, такое лучше смотреть.
00:00 Йоу!
01:00 Сампдория арендовала Супрягу – поздравляем!
03:06 Рамиреса выгнали из Динамо
04:41 Кто поехал с Динамо на второй сбор?
07:09 Игнатенко арендовал Бордо – поздравляем!
08:52 Яремчука продают? ЧТО?
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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
31.01.2022 в 20:13
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