Сикан в Германии, спарринги Динамо и Шахтера, прорыв сборной по футзалу. Главные новости за 31 января

UA-Футбол собрал для вас подборку главных новостей за понедельник, 31 января 2022-го года

Нападающий донецкого "Шахтера" Даниил Сикан на правах аренды перешел в команду второй Бундеслиги "Ганзу". Договор рассчитан до конца текущего сезона, немцы не имеют права выкупа. Для Сикана это первая зарубежная аренда, но не первая в целом. Раньше он играл в аренде за "Мариуполь".

"Ганза" после половины дистанции во второй Бундеслиге занимает 14 место среди восемнадцати участников. Команда не побеждает с ноября 2021-го года.

О спаррингах украинских грандов. "Динамо" в первом матче второго сбора разгромило "Лудогорец" – 4:1. Голы забивали Витиньо, Гармаш (с пенальти), Шапаренко и Шкурин. "Шахтер", в отличие от "Динамо", второй сбор еще не начал, а только закончил первый. Закончил победой над "Црвеной Звездой" 3:2. Боевой оказался матч. Два гола забил новичок "горняков" Давид Нерес, а центральный защитник Марлон получил травму.

В пикантную ситуацию попал наставник "Реала" Карло Анчелотти. У опытного итальянца истек срок лицензии, и органы футбола требуют от папы Карло прохождения соответствующих курсов для его обновления. СМИ и соцсети уже разразились реакциями по этому поводу. Преимущественно – насмешливые отзывы в адрес УЕФА. Поддерживает такую ​​тональность и клуб "Реал", в котором сейчас работает Анчелотти. Реакция самого тренера пока неизвестна.

Состоялся топ-трансфер. Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, поссорившийся с тренером "канониров" Артетой и окончательно выпавший из обоймы, прибыл в Каталонию для согласования деталей перехода в "Барселону". Впрочем, в последний момент сделка могла сорваться, ведь "Барселоне" не удавалось урегулировать вопрос с зарплатой. Но в итоге все сбылось. Не аренда, полноценный трансфер.

День назад "Динамо" официально объявило об уходе в аренду нападающих Владислава Супряги и Эрика Рамиреса. Украинец будет выступать в "Сампдории", а венесуэлец – в хихонском "Спортинге". И вот появились интересные детали: оказывается, "Динамо" не смогло убедить арендаторов взять на себя обязательства по зарплате игроков. То есть Супряга и Рамирес и дальше будут получать пополнение на банковский счет из киевского "Динамо".

Эта тема "крутится" в печати уже достаточно давно, но сейчас, похоже, выходит на финишную прямую. Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе дал согласие на переход в "Реал" летом 2022-го года. Дело в том, что у француза истекает контракт с ПСЖ, продлевать его Мбаппе не собирается, поэтому имеет право вести предварительные переговоры о контракте с другим клубом. Этот "другой клуб" – как раз "Реал".

Эффектную, хотя и напряженную и нервную, победу в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу одержала сборная Украины. Был бит теневой фаворит турнира сборная Казахстана 5:3. Далее подопечные Косенко сыграют против победителя пары Грузия – Россия. Это будет полуфинал, он запланирован на пятницу, 4 февраля.

Выход в полуфинал Евро стал для сборной Украины по футзалу первым за последние 17 лет.