  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Ну але то таке". Сегодня Мирон Маркевич празднует День рождения
В тренде

"Ну але то таке". Сегодня Мирон Маркевич празднует День рождения

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

71 год

"Ну але то таке". Сегодня Мирон Маркевич празднует День рождения

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мирон Богданович Маркевич родился 1 февраля 1951 года в Винниках (Львовская область). Он рекордсмен украинской высшей лиги по количеству игр в ранге главного тренера. С июля 2016 года по август 2021-го возглавлял комитет национальных сборных УАФ.

Читайте такжеМаркевич - о еврокубках: Все наши команды оказались статистами на этом празднике футбола

Маркевич – первый и единственный украинский тренер, который вывел футбольный клуб нашей страны в финал еврокубка. Также Мирон Богданович – первый и единственный на данный момент наставник национальной сборной Украины, который не потерпел с ней ни одного поражения.

Специалист выходил в финал Кубка Украины и выигрывал бронзовый комплект медалей с "Карпатами", становился серебряным призером УПЛ и многократно бронзовым с "Металлистом", единожды с "Днепром". С харьковчанами и "сине-бело-голубыми" Маркевич по два раза выходил в полуфинал Кубка страны, доходил до ¼ Лиги Европы с "Металлистом", а также играл в финале второго по значимости европейского турнира с "днепрянами".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирон Маркевич
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.02.2022 в 09:55
Мирон - прекрасный тренер и здравомыслящий человек! Здоровя!
Ответить
0
0
Algrab (Костопiль)
01.02.2022 в 09:38
Легенда! Вітаємо!!!
Ответить
+1
0
avatar
2.dc (Николаев)
01.02.2022 в 09:13
С Днюхой Патриарха тренерского цеха, прежде всего - здоровья и оптимизма. А то, что годов уже накапало, та то так такэ, у каждого таковое случается)
Ответить
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
01.02.2022 в 08:46
Наилучшие пожелания в День Рождения.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...