"Потом я тебе отблагодарю". Появилось видео с ДТП, в котором пострадал Лучи
Много деталей
УП
Издание "Украинская правда" провело детальное расследование августовского ДТП с участием депутата от партии "Слуги народа" Александра Трухина, в котором, как известно, также пострадал бывший глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.
На видео можно заметить, что Лучи находится на переднем сиденье рядом с водительским, когда к нему подходит представитель правоохранительных органов (с таймкодом, 5-я минута). В этот момент Лучано находился в сознании и отходил от последствий аварии.
К слову, на видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", после чего обещает "поговорить" с главой МВД. Также он произносит другие компрометирующие его вещи. Сообщается, что Александра уже выгнали из партии "Слуга народа", фракцию в Раде также призывают отреагировать.
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