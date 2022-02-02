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"Потом я тебе отблагодарю". Появилось видео с ДТП, в котором пострадал Лучи

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"Потом я тебе отблагодарю". Появилось видео с ДТП, в котором пострадал Лучи

УП

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Издание "Украинская правда" провело детальное расследование августовского ДТП с участием депутата от партии "Слуги народа" Александра Трухина, в котором, как известно, также пострадал бывший глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.

На видео можно заметить, что Лучи находится на переднем сиденье рядом с водительским, когда к нему подходит представитель правоохранительных органов (с таймкодом, 5-я минута). В этот момент Лучано находился в сознании и отходил от последствий аварии.

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К слову, на видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", после чего обещает "поговорить" с главой МВД. Также он произносит другие компрометирующие его вещи. Сообщается, что Александра уже выгнали из партии "Слуга народа", фракцию в Раде также призывают отреагировать.

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В статье: Лучано Лучи
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
02.02.2022 в 10:40
Я думаю об этом видео знали. Просто успели снять копию и выложили тогда когда это стало нужно. Не мог обычный инспектор просто тупо молчать а потом слить видео. Тем более сейчас и ему грозит увольнение
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