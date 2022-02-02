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"Потом я тебя отблагодарю". Появилось видео с ДТП, в котором пострадал Лучи

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(2 голосов)

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"Потом я тебя отблагодарю". Появилось видео с ДТП, в котором пострадал Лучи

УП

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Издание "Украинская правда" провело детальное расследование августовского ДТП с участием депутата от партии "Слуги народа" Александра Трухина, в котором, как известно, также пострадал бывший глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.

На видео можно заметить, что Лучи находится на переднем сиденье рядом с водительским, когда к нему подходит представитель правоохранительных органов (с таймкодом, 5-я минута). В этот момент Лучано находился в сознании и отходил от последствий аварии.

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К слову, на видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", после чего обещает "поговорить" с главой МВД. Также он произносит другие компрометирующие его вещи. Сообщается, что Александра уже выгнали из партии "Слуга народа", фракцию в Раде также призывают отреагировать.

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В статье: Лучано Лучи
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Комментарии (25)
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rivnenskyi (Рівне)
02.02.2022 в 14:16
Цей ресурс (сайт на якому ми зараз знаходимось) фігурує в числі тих, з яких в свій час зникла інформація про це ДТП.
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+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.02.2022 в 15:24
им приказали сверху - это очевидно! а эти... короче, только банить умеют ни за что)))
Ответить
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
02.02.2022 в 12:36
Ну може він як Шевчук - хотів у ліс попісяти сходити?))
Ответить
+11
0
avatar
WuTаng (Київ)
02.02.2022 в 12:17
Якби таке сталось в партії пороха, то сказали би не бухтіть, бо путін нападе. А тут відразу з партії вигнали. Красені!
Ответить
+2
-13
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
02.02.2022 в 12:19
Не відразу, а через півроку після ДТП, хоча пострадалі в ДТП ОДРАЗУ заявили, що за кермом був саме бухий Трухін! Навіть Порох проти свинарчуків набагато швидше справу порушив...
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+10
-1
avatar
WuTаng (Київ)
02.02.2022 в 12:20
Ти лодку не розкачуй, бо путін нападе
+2
-9
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
02.02.2022 в 12:48
Уже 8 років як напав...
+11
0
avatar
WuTаng (Київ)
02.02.2022 в 13:03
Порох за 5 днів порішав, чи ти не в курсі?
0
-8
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
02.02.2022 в 13:34
Я в курсі, що Зе побачив мир у очах у х@йла...
+6
0
andyua (Kyiv)
02.02.2022 в 13:12
ватний зелібоб намалювався
Ответить
+6
0
avatar
stax2081 (Киев )
02.02.2022 в 13:25
Зелена зашмаркана наволоч і тут.
Ответить
+6
0
Alex-696 (Немирів)
02.02.2022 в 14:04
То сам вофка, сциться, п.дла)))
+1
-1
Thiirane2 (Днепр)
02.02.2022 в 11:56
Все что нужно знать про членограя и остальных зебилоидов.
Ответить
+11
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.02.2022 в 11:36
Генпрокурор Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальну справу відносно народного депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна.Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці. «Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ», - повідомила вона.(с)
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+2
-1
avatar
HavanaClub (Днепр)
02.02.2022 в 11:31
И сюда помойку занесли...
Ответить
0
-6
Thiirane2 (Днепр)
02.02.2022 в 12:01
Зеленая помойка по всей стране расплодилась, благодаря "мудрому наріду".
Ответить
+11
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.02.2022 в 11:25
полез искать очки на месте водилы, хотя должен был, будучи "пассажиром на заднем сидении", начать с поисков там, где находился!))
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+4
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.02.2022 в 11:23
Все що потрібно знати про зеленопадлів
Ответить
+12
0
pylypchukelele (Kyiv)
02.02.2022 в 11:12
Я спеціально зареєструвався для цього коменту. Ви були одним з тих порталів, які за гроші влади почистили новини про цю ДТП )) ну як, заробили?)))
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+13
0
yurets87 (запоріжжя)
02.02.2022 в 11:38
так,повели себе як гнилі "журналісти",але заради справедливості зауважу,що так зробили чи не всі сайти
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+8
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
02.02.2022 в 12:07
Ну не всі - Цензор, УП, Суспільне не видалили точно...
+9
0
Thiirane2 (Днепр)
02.02.2022 в 11:59
Если бы у них была совесть, то ответили бы. Но такое человеческое качество шагает с ними параллельно.
Ответить
+5
-1
янковский ян (Запорожье)
02.02.2022 в 10:40
Я думаю об этом видео знали. Просто успели снять копию и выложили тогда когда это стало нужно. Не мог обычный инспектор просто тупо молчать а потом слить видео. Тем более сейчас и ему грозит увольнение
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+1
-9
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Zapp Brannigan (Київ)
02.02.2022 в 12:06
Патрульні просто так не мають доступу до відео - воно на сервер іде зразу...
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+6
0
янковский ян (Запорожье)
02.02.2022 в 12:58
Ну так я о чем говорю. Копию сделали и молчали. А ему сказали замолчать. Теперь сказали не молчи. Аваков сразу поднялся. А под монастырским на той неделе кресло очень зашаталось а тут ещё сразу добавили. Результат будет отставкой монастырского.
0
-3


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