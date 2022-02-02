"Потом я тебя отблагодарю". Появилось видео с ДТП, в котором пострадал Лучи

Издание "Украинская правда" провело детальное расследование августовского ДТП с участием депутата от партии "Слуги народа" Александра Трухина, в котором, как известно, также пострадал бывший глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.

На видео можно заметить, что Лучи находится на переднем сиденье рядом с водительским, когда к нему подходит представитель правоохранительных органов (с таймкодом, 5-я минута). В этот момент Лучано находился в сознании и отходил от последствий аварии.

К слову, на видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", после чего обещает "поговорить" с главой МВД. Также он произносит другие компрометирующие его вещи. Сообщается, что Александра уже выгнали из партии "Слуга народа", фракцию в Раде также призывают отреагировать.