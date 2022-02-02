Сабо: Алиев и Милевский пропили свою молодость
Йожеф Йожефович за словом в карман не лезет
Фото: Instagram Артема Милевского
Бывший тренер "
— Йожеф Йожефович, смотрели вчерашний выпуск "В гостях у Гордона", где был Алиев?
— Алиева у Гордона я не смотрел, и Милевского не буду смотреть. Я не хочу в это ввязываться, это все прошлое. В данный момент они для меня не имеют никакого значения. Они пропили свою молодость.
— Алиев говорил, что Вы поспособствовали закрытию академкласса в "Динамо" в 2004 году. Это правда?
— Впервые это слышу. Пусть говорит, что хочет. Мне уже столько лет, что я не хочу ввязываться с ними в этот разговор. Так что извините, комментировать не буду. Если Диме Гордону было приятно это слушать, то ничего не могу поделать.
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