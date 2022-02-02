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Сабо: Алиев и Милевский пропили свою молодость

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(1 голосов)

Йожеф Йожефович за словом в карман не лезет

Сабо: Алиев и Милевский пропили свою молодость

Фото: Instagram Артема Милевского

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо высказался по поводу недавних высказываний Александра Алиева, вспомнив и про Артема Милевского.

— Йожеф Йожефович, смотрели вчерашний выпуск "В гостях у Гордона", где был Алиев?

— Алиева у Гордона я не смотрел, и Милевского не буду смотреть. Я не хочу в это ввязываться, это все прошлое. В данный момент они для меня не имеют никакого значения. Они пропили свою молодость.

— Алиев говорил, что Вы поспособствовали закрытию академкласса в "Динамо" в 2004 году. Это правда?

— Впервые это слышу. Пусть говорит, что хочет. Мне уже столько лет, что я не хочу ввязываться с ними в этот разговор. Так что извините, комментировать не буду. Если Диме Гордону было приятно это слушать, то ничего не могу поделать.

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В статье: Артем Милевский Александр Алиев Йожеф Сабо
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Источник:
fanday

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Комментарии (3)
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sasha_lv (Львів)
03.02.2022 в 00:38
тут дідуган прав,я ще добавив - моск теж пропили начисто...
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+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
03.02.2022 в 00:18
Дед молодец.
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+1
0
sasha_lv (Львів)
03.02.2022 в 00:41
слухай,а шо це у вас за район "вечерній"?
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0
0


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