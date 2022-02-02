Сабо: Алиев и Милевский пропили свою молодость

Бывший тренер " Динамо " Йожеф Сабо высказался по поводу недавних высказываний Александра Алиева, вспомнив и про Артема Милевского.

— Йожеф Йожефович, смотрели вчерашний выпуск "В гостях у Гордона", где был Алиев?

— Алиева у Гордона я не смотрел, и Милевского не буду смотреть. Я не хочу в это ввязываться, это все прошлое. В данный момент они для меня не имеют никакого значения. Они пропили свою молодость.

— Алиев говорил, что Вы поспособствовали закрытию академкласса в "Динамо" в 2004 году. Это правда?

— Впервые это слышу. Пусть говорит, что хочет. Мне уже столько лет, что я не хочу ввязываться с ними в этот разговор. Так что извините, комментировать не буду. Если Диме Гордону было приятно это слушать, то ничего не могу поделать.