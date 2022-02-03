Сегодня праздник у Кента: Александру Алиеву – 37 лет
Ходячая харизма
Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Александрович Алиев родился 3 февраля 1985 года в Хабаровске, сегодня, 3 февраля, ему исполняется 37 лет.
Алиев защищал цвета "Динамо", "Динамо-2", "Локомотива", "Днепра", "Анжи" и казахстанского "Тараза". Также под конец профессиональной карьеры выступал на любительском уровне. Сейчас ведет блог на YouTube и приглашается в различные студии экспертом.
В составе киевлян Александр брал золотые медали чемпионата Украины, брал Кубок и Суперкубок страны. Алиев – серебряный призер молодежного ЧЕ-2006, бронзовый призер юниорского ЧЕ-2004. Мог сыграть как в центре поля под форвардом, так и на фланге, постоянно демонстрировал мощный удар.
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