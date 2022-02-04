Вылет Реала из Кубка Испании, Салах против Мане в финале КАН. Главные новости за 3 февраля 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 3 февраля

В 1/8 Кубка Испании “Атлетик” Бильбао переиграл на своем поле “Барселону”, а в четвертьфинале баскский клуб расправился с мадридским “Реалом”. Карло Анчелотти всерьез отнесся к сопернику и оставил в запасе кубкового вратаря “бланкос” Андрея Лунина. Но даже Тибо Куртуа на 89-й минуте не смог расправиться с ударом Беренгера. 1:0 – “Атлетик” в полуфинале. Компанию ему составили “Бетис”, вчера разгромивший “Реал Сосьедад” 4:0 , а также “Валенсия” и “Райо Вальекано”.

В финале Кубка африканских наций, который состоится в воскресенье, между собой сыграют сборные Сенегала и Египте. Египет вчера стал вторым финалистом, переиграв в 1/2 команду Камеруна. Основное время матча и овертайм закончились со счетом 0:0, поэтому сборные пробивали пенальти. Камерун забил свой первый удар, но затем допустил три промаха, игроки сборной Египта пробивали точно и до Мохамеда Салаха в итоге даже не дошла очередь. 0:0 и 1:3 в пенальти, одноклубники по “Ливерпулю” Мохамед Салах и Садио Мане сыграют друг против друга.

Проведение Чемпионата мира раз в два года поставит под сомнение футбол на летних Олимпийских играх, сообщает The Telegraph. Международный Олимпийский Комитет опубликовал предварительный список видов спорта, которые будут включены в игры 2028 года в Лос-Анджелесе. В нем нашлось место и футболку, но со сноской: "МОК продолжит следить за развитием международного календаря матчей", что может звучать как предупреждение ФИФА.

Защитник “Пари Сен-Жермен” скорее всего не сыграет в первом матче 1/8 Лиги чемпионов против мадридского “Реала”. Как пишет RMC Sport, экс-капитан Мадрида получил травму голени. Из-за различных повреждений Рамос в нынешнем сезоне сыграл за ПСЖ только пять матчей. Вице-чемпион Франции сыграет первую игру с “Реалом” 15 февраля.

Экс-защитник "Арсенала" и "Челси" Эшли Коул стал одним из ассистентов нового тренера “Эвертона” Фрэнка Лэмпарда. Ранее 41-летний специалист работал тренером в академии "Челси" и ассистентом главного тренера сборной Англии U-21. Лэмпард возглавил "Эвертон" 31 января.

"Металлист" пытался подписать 24-летнего центрального защитника “Ботафого” Кану. Харьковский клуб предлагал один млн евро за 70% прав на игрока, пишет Globo. "Ботафого" данное предложение отклонил и намерен продлить контракт с игроком.