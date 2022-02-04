Боролся с Ван Бастеном за Золотую бутсу. Сегодня День рождения у Олега Протасова

Олег Валерьевич Протасов родился 4 февраля 1964-го (Днепропетровск, Украинская ССР, СССР). Сегодня украинскому футболисту и тренеру исполняется 58 лет.

Протасов – один из лучших нападающих советского футбола. Заслуженный мастер спорта СССР (1988). Единственный советский футболист номинант награды УЕФА "Золотая бутса". В итоге получил "Серебряную бутсу" за 2-е место в сезоне 1985/86, уступив форварду Марко Ван Бастену.

Воспитанник "Днепра", с командой выиграл чемпионат СССР (1983), серебро и бронзу первенства. В начале 1988 года по приглашению Валерия Лобановского вместе с Геннадием Литовченко перешел в киевское "Динамо". Со столичным коллективом сумел прибавить к своим наградам аналогичные плюс Кубок страны.

Летом 1988 года в составе сборной СССР стал вице-чемпионом Европы. В 1990-м уехал в "Олимпиакос", после чего также поиграл за клубы "Гамба Осака", "Верия", "Проодефтики" и "Панелефсиниакос".

После завершения карьеры футболиста стал тренером. Работал в "Олимпиакосе", "АЕЛ", "Стяуа", "Днепре", "Кубани", "Ираклисе", "Ростове", "Астане", минском "Динамо" и "Астре". С 2017-го по 2018-й – технический директор ФФУ. С 2018-го – вице-президент УАФ.