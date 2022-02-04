Новости футбола: Лэмпард хвалит Миколенко, Усик играет в футбол, Украина - Россия, Winter Cup – зашквар?

Срочно! Футбольные новости вернулись. В свежем выпуске поговорим о горячих темах, таких как: адаптацию Миколенко и его сотрудничество с новым главным тренером Эвертона Фрэнком Лэмпардом, о том, как Динамо настраивает бизнес-трансферы, а Усик и Гвоздик готовятся играть в футбол на турнире Winter Cup за Полесье и Металлист.

00:00 Новостной привет!

00:34 Лэмпард доволен Миколенко

01:59 Динамо научилось продавать. Очередной трансфер!

06:12 Усик сыграет на Полесье, а Гвоздик за Металлист? Winter Cup-2022

14:28 Украина – Россия. Минифутзал, Евро-2022

15:48 С тебя подписка – с меня приз!