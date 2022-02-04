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Новости футбола: Лэмпард хвалит Миколенко, Усик играет в футбол, Украина - Россия, Winter Cup – зашквар?

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А теперь по порядку

Новости футбола: Лэмпард хвалит Миколенко, Усик играет в футбол, Украина - Россия, Winter Cup – зашквар?

Новина українською

Срочно! Футбольные новости вернулись. В свежем выпуске поговорим о горячих темах, таких как: адаптацию Миколенко и его сотрудничество с новым главным тренером Эвертона Фрэнком Лэмпардом, о том, как Динамо настраивает бизнес-трансферы, а Усик и Гвоздик готовятся играть в футбол на турнире Winter Cup за Полесье и Металлист.

00:00 Новостной привет!
00:34 Лэмпард доволен Миколенко
01:59 Динамо научилось продавать. Очередной трансфер!
06:12 Усик сыграет на Полесье, а Гвоздик за Металлист? Winter Cup-2022
14:28 Украина – Россия. Минифутзал, Евро-2022
15:48 С тебя подписка – с меня приз!

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