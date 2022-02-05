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Обидное поражение Украины в футзале, футбольный дебют Усика. Главные новости за 4 февраля

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Открытие Олимпиады, решение по "делу Калитвинцева", перемирие между "Зарей" и Кочергиным - все это в новостях за пятницу, 4-е февраля

Обидное поражение Украины в футзале, футбольный дебют Усика. Главные новости за 4 февраля

Фото: ФК Полесье

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 4-е февраля.

Сборная Украины проиграла в полуфинале футзального Евро

Увы, но попасть в финал Евро-2022 по футзалу украинская сборная не сумела. В матче 1/2 финала коллектив Косенко встретился со сборной России и, показав содержательную игру, минимально уступил. Итоговый счет встречи - 2:3. К 15-й минуте соперник забил дважды, но до перерыва "сине-желтые" смогли отквитать один гол. Во втором тайме команды забили по разу, а украинская сборная не реализовала немалое количество моментов перед финальным свистком. В том числе, пенальти. По итогу, Украина не сыграет в финале, но будет иметь шанс привезти на родину бронзовые медали. В игре за третье место необходимо будет обыграть испанцев.

Состоялось открытие Зимних Олимпийских игр

Официально стартовал главный зимний турнир планеты - Олимпийские игры, которые в феврале 2022-го года пройдут в Пекине. В пятницу прошла официальная церемония открытия, которая не могла пройти без участия украинских спортсменов. Отечественная делегация приняла участие в торжественном параде, а знаменосцами Украины стали Александр Абраменко (фристайл) и Александра Назарова (фигурное катание). Всего же наша сборная представлена 45 спортсменами, которые поборются за медали в 12-ти дисциплинах. Полное расписание зимней Олимпиады вы найдете здесь.

Стартовал Winter Cup 2022

Еще один зимний турнир, который, возможно, не имеет высокого спроса за рубежом, но должен будет найти своего зрителя в пределах Украины. Речь о Winter Cup 2022, который так же стартовал в прошедшую пятницу. Были сыграны два матча первого тура. Сначала "Полесье" обыграло "Верес" со счетом 2:1. Коллектив Юрия Калитвинцева пропустил первым, однако на характере сумел вырвать победу. Красивый гол со стандарта забил Денис Янаков, а в составе житомирского клуба дебютировал боксер Александр Усик. Во втором матче дня голевую перестрелку выдали "Металлист" и "Черноморец". Основное время закончилось со счетом 3:3, в серии пенальти хладнокровнее пробивали футболисты харьковчан - 6:5.

"Александрия" выиграла "дело Калитвинцева"

Владислав Калитвинцев может быть заявлен за "Александрию". Об этом в пятницу заявил официальный сайт "горожан", написав, что УАФ приняло сторону команды Гуры. Предыстория. Владислав Калитвинцев перешел в "Александрию" этой зимой, разорвав свой контракт с "Десной", который был действителен еще полгода. Основная причина - невыплаты по зарплате. "Десна" была не согласна с решением своего игрока и подала официальную жалобу в УАФ. Дело выиграла "Александрия". Теперь Калитвинцев может быть заявлен за новый клуб на вторую часть сезона.

"Динамо" на сборах сыграло вничью против болгарского клуба

Продолжает набирать форму киевское "Динамо". Коллектив Мирчи Луческу провел свой седьмой зимний спарринг, встретившись в пятницу с болгарским "Левски". Счет встречи - 1:1. В первом тайме голом отметился Виталий Буяльский, однако после перерыва Костадинов точным ударом поразил ворота Дениса Бойко. Больше голов забито не было. Также отметим, что в пятницу киевский клуб отдал сразу двух игроков в аренду - Евгения Исаенко и Дениса Кузыка. Оба один год проведут в составе "Колоса".

"Заря" и Владислав Кочергин уладили конфликт

По крайней мере, об этом передает Meta-ratings. По данным источника, после долгих переговоров стороны пошли на перемирие и теперь Кочергин отправится на сборы с основной командой. После нежелания продлевать контракт вингер в октябре был отправлен в дубль. Однако, несмотря на потепление отношений, Владислав вряд ли согласится продлить сделку, которая истекает летом 2022-го. Вероятно, он покинет луганский коллектив свободным агентом. Помимо этого, стоит отметить, что в пятницу состав луганчан пополнил защитник "Ворсклы" Валерий Дубко, подписавший четырехлетний контракт. Первую половину сезона он провел в аренде в "Черноморце".

"МЮ" вылетел из кубка Англии от команды из Чемпионшипа

Очередное подтверждение того, что "Манчестер Юнайтед" проводит не самый удачный сезон. Коллектив Ральфа Рангника вылетает из кубка Англии уже в четвертом раунде. Еще и от соперника, который занимает седьмое место в Чемпионшипе. Основное время матча "МЮ" - "Мидлсбро" завершилось со счетом 1:1. Сначала отличился Санчо, а на его точный удар своим ответил Крукс. Еще при 0:0 пенальти не сумел реализовать Роналду. В серии пенальти на двоих футболисты нанесли 16 ударов, а промазал всего один - 19-летний Эланга. "Мидлсбро" шагает дальше, у "МЮ" шансов на трофей в этом сезоне стало гораздо меньше. Остались лишь АПЛ и ЛЧ.

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