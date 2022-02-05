Обидное поражение Украины в футзале, футбольный дебют Усика. Главные новости за 4 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 4-е февраля.

Увы, но попасть в финал Евро-2022 по футзалу украинская сборная не сумела. В матче 1/2 финала коллектив Косенко встретился со сборной России и, показав содержательную игру, минимально уступил. Итоговый счет встречи - 2:3. К 15-й минуте соперник забил дважды, но до перерыва "сине-желтые" смогли отквитать один гол. Во втором тайме команды забили по разу, а украинская сборная не реализовала немалое количество моментов перед финальным свистком. В том числе, пенальти. По итогу, Украина не сыграет в финале, но будет иметь шанс привезти на родину бронзовые медали. В игре за третье место необходимо будет обыграть испанцев.

Официально стартовал главный зимний турнир планеты - Олимпийские игры, которые в феврале 2022-го года пройдут в Пекине. В пятницу прошла официальная церемония открытия, которая не могла пройти без участия украинских спортсменов. Отечественная делегация приняла участие в торжественном параде, а знаменосцами Украины стали Александр Абраменко (фристайл) и Александра Назарова (фигурное катание). Всего же наша сборная представлена 45 спортсменами, которые поборются за медали в 12-ти дисциплинах. Полное расписание зимней Олимпиады вы найдете здесь .

Еще один зимний турнир, который, возможно, не имеет высокого спроса за рубежом, но должен будет найти своего зрителя в пределах Украины. Речь о Winter Cup 2022, который так же стартовал в прошедшую пятницу. Были сыграны два матча первого тура. Сначала "Полесье" обыграло "Верес" со счетом 2:1. Коллектив Юрия Калитвинцева пропустил первым, однако на характере сумел вырвать победу. Красивый гол со стандарта забил Денис Янаков, а в составе житомирского клуба дебютировал боксер Александр Усик. Во втором матче дня голевую перестрелку выдали "Металлист" и "Черноморец". Основное время закончилось со счетом 3:3 , в серии пенальти хладнокровнее пробивали футболисты харьковчан - 6:5.

Владислав Калитвинцев может быть заявлен за "Александрию". Об этом в пятницу заявил официальный сайт "горожан", написав, что УАФ приняло сторону команды Гуры. Предыстория. Владислав Калитвинцев перешел в "Александрию" этой зимой, разорвав свой контракт с "Десной", который был действителен еще полгода. Основная причина - невыплаты по зарплате. "Десна" была не согласна с решением своего игрока и подала официальную жалобу в УАФ. Дело выиграла "Александрия". Теперь Калитвинцев может быть заявлен за новый клуб на вторую часть сезона.

Продолжает набирать форму киевское "Динамо". Коллектив Мирчи Луческу провел свой седьмой зимний спарринг, встретившись в пятницу с болгарским "Левски". Счет встречи - 1:1. В первом тайме голом отметился Виталий Буяльский, однако после перерыва Костадинов точным ударом поразил ворота Дениса Бойко. Больше голов забито не было. Также отметим, что в пятницу киевский клуб отдал сразу двух игроков в аренду - Евгения Исаенко и Дениса Кузыка. Оба один год проведут в составе "Колоса" .

По крайней мере, об этом передает Meta-ratings. По данным источника, после долгих переговоров стороны пошли на перемирие и теперь Кочергин отправится на сборы с основной командой. После нежелания продлевать контракт вингер в октябре был отправлен в дубль. Однако, несмотря на потепление отношений, Владислав вряд ли согласится продлить сделку, которая истекает летом 2022-го. Вероятно, он покинет луганский коллектив свободным агентом. Помимо этого, стоит отметить, что в пятницу состав луганчан пополнил защитник "Ворсклы" Валерий Дубко , подписавший четырехлетний контракт. Первую половину сезона он провел в аренде в "Черноморце".

Очередное подтверждение того, что "Манчестер Юнайтед" проводит не самый удачный сезон. Коллектив Ральфа Рангника вылетает из кубка Англии уже в четвертом раунде. Еще и от соперника, который занимает седьмое место в Чемпионшипе. Основное время матча "МЮ" - "Мидлсбро" завершилось со счетом 1:1. Сначала отличился Санчо, а на его точный удар своим ответил Крукс. Еще при 0:0 пенальти не сумел реализовать Роналду. В серии пенальти на двоих футболисты нанесли 16 ударов, а промазал всего один - 19-летний Эланга. "Мидлсбро" шагает дальше, у "МЮ" шансов на трофей в этом сезоне стало гораздо меньше. Остались лишь АПЛ и ЛЧ.