Активная игра украинцев в Кубке Англии, камбек Милана в дерби. Главные новости за 5 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 5 февраля

"Эвертон" играл с "Брентфордом" в 1/16 Кубка Англии. Виталий вышел в старте и отыграл 73 минуты, после чего был заменен. Серьезного влияния на игру своей команды не оказал, хотя и не выдержал линию, когда "Брентфорд" заработал пенальти. "Эвертон" победил 4:1. В основе вышел и Андрей Ярмоленко – его "Вест Хэм" играл с представителем шестого дивизиона "Киддерминстер". Молотобойцы были в полушаге от большого провала, ведь проигрывали до 90+1. Но Райс сравнял, а в овертайме на 120-й Боуэн принес победу. Зинченко вышел на замену на 67-й минуте, когда игра между "Сити" и "Фулгэмом" уже была сделана. Горожане победили 4:1.

Центральное событие в Италии – дерби между "Интером" и "Миланом". Чемпион атаковал острее и логически открыл счет перед перерывом – отличился Перишич. Но во втором тайме выстрелил Жиру – дубль Оливье позволил Милану выиграть этот матч и сократить отставание до минимума. Разница между командами теперь составляет 1 балл. Кроме того, в 24-м туре "Рома" не смогла обыграть "Дженоа" – ничья 0:0, а "Лацио" разбил "Фиорентину" 3:0.

В Германии все внимание было приковано к игре между "Баварией" и "Лейпцигом". Быки максимально усложнили жизнь фавориту – они дважды сравнивали счет. Сначала на гол Мюллера ответил Силва, затем, когда забил Левандовски, отличился Нкунку. Однако автогол Гвардиола перечеркнул все старания "Лейпцига" – 3:2 в пользу "Баварии", оторвавшейся от "Боруссии" на девять очков. Но матч дортмундцев состоится в воскресенье.

В нынешнем сезоне единственной более-менее стабильной командой, которая могла навязать конкуренцию королевскому клубу, была "Севилья". Но андалусцы в последнее время страдают ничейным вирусом. В 23-м туре они не смогли обыграть "Осасуну" – ничья 0:0. Перед этим были ничьи с "Сельтой" и "Валенсией". Преимущество "Реала" составляет три очка, сегодня сливочные могут оторваться, если обыграют "Гранаду".

"Минай" обыграл лидера второго дивизиона Польши "Медзь" – единственный гол с пенальти забил Селезнев. "Колос" одолел черногорский "Рудар" – тоже 1:0, 11-метровый реализовал Тотовицкий. "Днепр-1" разгромил сербский "Спартак" - 3:0, голы в активе Назаренко, Довбика и Гуцуляка. "Металлист" экспериментальным составом проиграл "Металлургу" из Узбекистана – 1:2 (гол – Цвиренко).

По информации источников, киевский клуб ведет переговоры по трансферу капитана команды Юрия Вернидуба – Густаво Дуланто. 29-летний игрок родом из Перу, в Европу переехал только в 2019-м, но в "Боавиште" не закрепился, после чего перешел в "Шериф". В текущем сезоне принял участие в 29 матчах, в том числе 14 в Лиге Чемпионов. "Динамо" предлагает за игрока 1,7 млн ​​евро. Ответ "Шерифа" пока неизвестен.

Обычно поединки за бронзу никому не интересны, но они выходят достаточно зрелищными, ведь никто не хочет завершать турнир в статусе неудачника, а давление ответственности не так велико. Вот и в Кубке Африки Буркина-Фасо и Камерун подарили отличный матч. Сборная Буркина-Фасо выигрывала 3:0 до 71-й минуты, Баокен начал камбэк, на 85-й Абубакар сократил отставание до минимума, а на 87-й сравнял счет. Пришлось бить пенальти, а в серии больше мастерства и удачи оказалось у хозяев турнира – сборной Камеруна.