Активная игра украинцев в Кубке Англии, камбек Милана в дерби. Главные новости за 5 февраля
А также предложение Динамо по капитану Шерифа, тяжелая победа Баварии и очередная осечка Севильи
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 5 февраля
Миколенко дебютировал на Энфилде, Ярмоленко и Зинченко тоже в игре
"Эвертон" играл с "Брентфордом" в 1/16 Кубка Англии. Виталий вышел в старте и отыграл 73 минуты, после чего был заменен. Серьезного влияния на игру своей команды не оказал, хотя и не выдержал линию, когда "Брентфорд" заработал пенальти. "Эвертон" победил 4:1. В основе вышел и Андрей Ярмоленко – его "Вест Хэм" играл с представителем шестого дивизиона "Киддерминстер". Молотобойцы были в полушаге от большого провала, ведь проигрывали до 90+1. Но Райс сравнял, а в овертайме на 120-й Боуэн принес победу. Зинченко вышел на замену на 67-й минуте, когда игра между "Сити" и "Фулгэмом" уже была сделана. Горожане победили 4:1.
Милан выиграл дерби
Центральное событие в Италии – дерби между "Интером" и "Миланом". Чемпион атаковал острее и логически открыл счет перед перерывом – отличился Перишич. Но во втором тайме выстрелил Жиру – дубль Оливье позволил Милану выиграть этот матч и сократить отставание до минимума. Разница между командами теперь составляет 1 балл. Кроме того, в 24-м туре "Рома" не смогла обыграть "Дженоа" – ничья 0:0, а "Лацио" разбил "Фиорентину" 3:0.
Бавария одержала трудную победу
В Германии все внимание было приковано к игре между "Баварией" и "Лейпцигом". Быки максимально усложнили жизнь фавориту – они дважды сравнивали счет. Сначала на гол Мюллера ответил Силва, затем, когда забил Левандовски, отличился Нкунку. Однако автогол Гвардиола перечеркнул все старания "Лейпцига" – 3:2 в пользу "Баварии", оторвавшейся от "Боруссии" на девять очков. Но матч дортмундцев состоится в воскресенье.
Севилья не хочет конкурировать с Реалом
В нынешнем сезоне единственной более-менее стабильной командой, которая могла навязать конкуренцию королевскому клубу, была "Севилья". Но андалусцы в последнее время страдают ничейным вирусом. В 23-м туре они не смогли обыграть "Осасуну" – ничья 0:0. Перед этим были ничьи с "Сельтой" и "Валенсией". Преимущество "Реала" составляет три очка, сегодня сливочные могут оторваться, если обыграют "Гранаду".
О контрольных матчах клубов УПЛ
"Минай" обыграл лидера второго дивизиона Польши "Медзь" – единственный гол с пенальти забил Селезнев. "Колос" одолел черногорский "Рудар" – тоже 1:0, 11-метровый реализовал Тотовицкий. "Днепр-1" разгромил сербский "Спартак" - 3:0, голы в активе Назаренко, Довбика и Гуцуляка. "Металлист" экспериментальным составом проиграл "Металлургу" из Узбекистана – 1:2 (гол – Цвиренко).
Динамо сделало предложение по защитнику Шерифа
По информации источников, киевский клуб ведет переговоры по трансферу капитана команды Юрия Вернидуба – Густаво Дуланто. 29-летний игрок родом из Перу, в Европу переехал только в 2019-м, но в "Боавиште" не закрепился, после чего перешел в "Шериф". В текущем сезоне принял участие в 29 матчах, в том числе 14 в Лиге Чемпионов. "Динамо" предлагает за игрока 1,7 млн евро. Ответ "Шерифа" пока неизвестен.
Камерун завоевал третье место на Кубке Африки
Обычно поединки за бронзу никому не интересны, но они выходят достаточно зрелищными, ведь никто не хочет завершать турнир в статусе неудачника, а давление ответственности не так велико. Вот и в Кубке Африки Буркина-Фасо и Камерун подарили отличный матч. Сборная Буркина-Фасо выигрывала 3:0 до 71-й минуты, Баокен начал камбэк, на 85-й Абубакар сократил отставание до минимума, а на 87-й сравнял счет. Пришлось бить пенальти, а в серии больше мастерства и удачи оказалось у хозяев турнира – сборной Камеруна.
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