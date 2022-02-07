Трудный дебют Супряги, Барса оживает, Сенегал выиграл КАН. Главные новости за 6 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 6 февраля

В Нидерландах завершился футзальный Евро. В матче за третье место Украина уступила Испании со счетом 1:4 – в составе сине-желтых отличился Чернявский. В финале Португалия проигрывала России 0:2, но перевернула все с ног на голову и выиграла 4:2. Таким образом, Португалия выиграла континентальное золото второй раз подряд. Между 2018 и 2022 была еще победа на Чемпионате мира!

Владислав попал в заявку "Сампдории" на игру против "Сассуоло". В середине первого тайма тренер выпустил его на замену вместо травмированного игрока, но уже на 60-й минуте произвел обратную замену. За это время Супряга лишь несколько раз коснулся мяча. После игры, которую "Сампдория" выиграла 4:0, Дзампаоло заявил, что ничего страшного не произошло, украинцу просто нужен переводчик. Игнатенко тоже вышел на замену в матче между "Реймсом" и "Бордо", но во втором тайме, когда его команда уступала 0:4. А уже через девять минут получил прямую красную карточку. "Бордо" в итоге проиграл 0:5.

Руслан Малиновский наконец-то вышел в старте команды из Бергамо, которая принимала "Кальяри". Но "Аталанта" сейчас переживает не самое лучшее время, как следствие – проиграла сопернику, ведущему борьбу за выживание. На дубль Перейры команда Гасперини ответила одним голом Паломино. Этим сразу воспользовался "Ювентус", одолевший "Верону" 2:0 благодаря голам новичков – Влаховича и Закарии. Туринцы впервые за долгое время поднялись на четвертое место в Серии А. "Наполи", обыграв "Венецию" 0:2, до минимума сократил отставание от "Интера".

Уже на восьмой минуте каталонцы пропустили – отличился Карраско. Но почти сразу Альба шедевральным ударом сравнял счет, а затем Гави и Араужо вывели "Барселону" вперед. В начале второго тайма Дани Алвес сделал счет 4:1, правда, бразилец вернул интригу, когда заработал красную карточку. Луис Суарес один гол отыграл, но на большее "Атлетико" не хватило – 4:2 в пользу "Барселоны". "Реал" увеличил отрыв от "Севильи", одержав тяжелую победу над "Гранадой". Единственный гол забил Асенсио. А вот идущий третьим "Бетис" проиграл "Вильярреалу" 0:2.

Центральный матч 23-го тура французской Лиги 1 сыграли "Лилль" и "Пари Сен-Жермен". Пока действующий чемпион продержался полчаса – на гол Данилу ответил Ботман. А затем Месси ассистировал Кимпембе и забил сам. Уже во втором тайме Данилу оформил дубль, а точку в разгроме положил Мбаппе – 1:5. ПСЖ опережает ближайшего преследователя на 13 очков.

В рамках 21-го тура Бундеслиги дортмундцы принимали "Байер". В дебюте игры команды обменялись автоголами, после чего Виртц вывел фармацевтов вперед, а Андреш закрепил преимущество. Во втором тайме по голу в ворота "Боруссии" добавили Та и Диаби, тогда как дортмундцы лишь смогли забить второй гол на 89-й (Теггис). "Боруссия" отстала от "Баварии" уже на девять очков, "Байер" сократил отставание до пяти.

Уже на седьмой минуте финала между Сенегалом и Египтом счет мог быть открытым – Мане бил пенальти, но отлично сыграл голкипер фараонов Габаски. В дальнейшем он неоднократно спасал свою команду, что позволило Египту дотянуть до послематчевых пенальти. Габаски потянул один удар, но его партнеры не забили дважды, поэтому Сенегал выиграл серию со счетом 4:2. Для Львов Теранги это первый титул в их истории, до этого они дважды проигрывали в финале.