"Я думаю, что это будет неожиданно" - Цыганык намекнул, что Кварцяный вернется к тренерской деятельности
Виталий Владимирович занимается засекреченным проектом
Украинский журналист Игорь Цыганик намекнул, что украинский специалист Виталий Кварцяный скоро вернется к тренерской работе.
"Кварцяный сейчас занимается очень интересным проектом. К сожалению, не могу рассказать каким, потому что на данном этапе это закрытая информация.
Но я думаю, совсем скоро вы увидите Кварцяного в очень интересной ипостаси, в тренерской ипостаси. Я думаю, что это будет неожиданно. Буквально неделю или две, и вы станете свидетелями", – сказал Цыганик.
Напомним, что на данный момент Кварцяный возглавляет Ассоциацию футбола Волыни. В качестве тренера он работал с "
Популярное сейчас
- Владимир Брынзак: После обследования в клинике решили отправить Семеренко ближайшим самолетом домой
- Колос представил новичков, Давид в Металлисте. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Стало известно, почему Семеренко не финишировала в индивидуальной гонке
- Активная игра украинцев в Кубке Англии, камбек Милана в дерби. Главные новости за 5 февраля
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду