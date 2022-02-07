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"Я думаю, что это будет неожиданно" - Цыганык намекнул, что Кварцяный вернется к тренерской деятельности

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Виталий Владимирович занимается засекреченным проектом

"Я думаю, что это будет неожиданно" - Цыганык намекнул, что Кварцяный вернется к тренерской деятельности

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Украинский журналист Игорь Цыганик намекнул, что украинский специалист Виталий Кварцяный скоро вернется к тренерской работе.

"Кварцяный сейчас занимается очень интересным проектом. К сожалению, не могу рассказать каким, потому что на данном этапе это закрытая информация.

Но я думаю, совсем скоро вы увидите Кварцяного в очень интересной ипостаси, в тренерской ипостаси. Я думаю, что это будет неожиданно. Буквально неделю или две, и вы станете свидетелями", – сказал Цыганик.

Напомним, что на данный момент Кварцяный возглавляет Ассоциацию футбола Волыни. В качестве тренера он работал с "Волынью" с 2000 по 2012 и с 2013 по 2017 годы.

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В статье: Волынь (Луцк) Виталий Кварцяный Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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