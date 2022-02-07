"Я думаю, что это будет неожиданно" - Цыганык намекнул, что Кварцяный вернется к тренерской деятельности

Украинский журналист Игорь Цыганик намекнул, что украинский специалист Виталий Кварцяный скоро вернется к тренерской работе.

"Кварцяный сейчас занимается очень интересным проектом. К сожалению, не могу рассказать каким, потому что на данном этапе это закрытая информация.

Но я думаю, совсем скоро вы увидите Кварцяного в очень интересной ипостаси, в тренерской ипостаси. Я думаю, что это будет неожиданно. Буквально неделю или две, и вы станете свидетелями", – сказал Цыганик.