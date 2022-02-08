Победа Динамо, трансферы Днепра-1, потери Баварии. Главные новости за 7 февраля
А также новый клуб Филиппова и конкурент для Супряги
фото - ФК Динамо (Київ)
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 7 февраля
Динамо победило в очередном спарринге
На этот раз киевляне встречались с черногорским "Рударом". Поединок оказался непростым – киевляне долго не могли сломать оборону соперника. И все же в конце игры это удалось Витиньо, который забил уже свой четвертый гол на сборах. Игра так и завершилась со счетом 1:0 в пользу киевской команды. Для "Динамо" это уже был восьмой матч – подопечные Луческу одержали свою шестую победу при двух ничьих.
О других контрольных матчах
В третьем поединке турнира Winter Cup "Полесье" и "Черноморец" сыграли вничью, а в серии пенальти одержала победу житомирская команда. "Ингулец" обыграл грузинскую "Дилу" 2:0 (Ситало и Головкин). "Минай" минимально проиграл чемпиону Узбекистана "Пахтакору". "Львов" успел сыграть два спарринга: сначала обыграл румынскую "Чиксереду" 3:1, затем одолел грузинскую "Шукуру" 1:0. "Верес" уступил со счетом 1:2 болгарскому "Левски".
Днепр-1 подписывает двух бразильцев
По данным СМИ, днепровский клуб берет в аренду с правом выкупа левого бразильского защитника "Шапекоэнсе" Габриэля Бусанелло. Игорь Цыганик также утверждает, что "Днепр-1" купит бразильца Фелипе Переса из португальского "Морейренсе". Этот игрок выступает на правом крыле атаки. По словам журналиста, "Днепр-1" также ведет переговоры по трансферу опорного полузащитника из чемпионата Франции. А еще предварительный контракт с клубом подписал защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко. Эту информацию подтвердил сам игрок.
Бывший форвард Десны переезжает в Латвию
Александр Филиппов не так давно соревновался с Жуниором Мораэсом за звание лучшего бомбардира УПЛ. Он даже рассматривался как потенциальный кандидат в ряды национальной сборной. Однако переход из "Десны" в бельгийский "Сент-Трюйден" не пошел на пользу форварду. За полтора года он принял участие в 16 матчах, в которых забил один гол. Теперь Филиппов на правах аренды будет играть за Ригу, которая в прошлом чемпионате Латвии заняла четвертое место. Интересно, что ранее "Рига" также подписала Владлена Юрченко, а прошлым летом к команде присоединился Юрий Вакулко.
Сампдория потеряла форварда на длительный период
Травма Маноло Габбьядини, позволившая дебютировать в Серии А Владиславу Супряге, оказалась более чем серьезной. Форвард повредил крестообразные связки, поэтому лечение займет ориентировочно шесть месяцев. "Сампдория" сразу начала искать замену и уже договорилась с бывшим форвардом "Ювентуса" Себастьяном Джовинко, который в расцвете сил поехал в Канаду играть за "Торонто". В МЛС Джовинко был одним из лучших игроков и помогал своей команде стать чемпионом.
Боруссия забирает игрока у Баварии
Обычно все наоборот – мюнхенский гранд перехватывает звезду дортмундской команды. Да еще большей частью бесплатно, как это было с Робертом Левандовским, например. Но на этот раз уже "Боруссия" сыграла в стиле "Баварии" – дортмундский клуб договорился с защитником красных Никласом Зюле. Он подписал предварительный контракт и летом, когда у него закончится соглашение с "Баварией", бесплатно переедет в Дортмунд.
Бавария теряет Нойера
Голкиперу мюнхенской команды пришлось сделать операцию на колене. По оптимистическим прогнозам, он пропустит три недели, по пессимистическим – шесть. То есть, в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов Мануэль гарантированно не сыграет. Защищать ворота будет Свен Ульрайх.
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