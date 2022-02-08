Боровик: В Кривбассе времен Тарана у нас не было ничего – ни денег, ни условий, но мы бились, как мужики

Украинский экс-вратарь Евгений Боровик рассказал о разных этапах своей карьеры.

- Ваш первый приход в "Черноморец" в 2015-м совпал с далеко не лучшим временем в биографии этого клуба. Помнится, недовольные одесские болельщики как-то вывесили баннер, указывая на ваше кумовство с главным тренером. Это задевало?

– Конечно. На баннерах были нарисованы какие-то грибы, фонари или еще что-то такое. Это было неприятно. Но потом своей игрой я доказал обратное, и страсти поутихли.

– Какой период в вашей карьере считаете наиболее интересным?

– В любой команде я с удовольствием шел на тренировки. Однако если говорить о самом ярком и запоминающемся для меня периоде, то это был криворожский " Кривбасс " времен Олега Тарана. Запомнился мне он тем, что у нас не было ничего – ни денег, ни условий, но мы бились, как мужики.

- После почти полутора десятков лет, проведенных в украинском футболе, вы решили попробовать легионерского хлеба — сначала в Болгарии, а затем в Казахстане. В "Черном море" и "Акжайыке" вам было комфортно?

– В Болгарии было супер. Но через полгода я получил травму – мне сломали ногу. Пришлось с "Черным морем" разойтись. Восстанавливался долго – где-то с полгода.

Через какое-то время меня набрал тренер Владимир Мазяр, с которым мы поехали в Казахстан — в "Акжайык". Был ли я доволен? Да, интересный опыт. Там все другое.

- Что же впечатлило во время выступлений в Казахстане?

– В первую очередь – огромные расстояния. Когда уезжаешь на выезд, то домой возвращаешься через четыре дня. "Акжайык" представляет Уральск – хороший город, расположенный неподалеку от границы с Россией. По казахстанским меркам он более развит, чем другие города страны.