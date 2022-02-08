Боровик: В Кривбассе времен Тарана у нас не было ничего – ни денег, ни условий, но мы бились, как мужики
Интересные были времена
chernomorets.odessa.ua
Украинский экс-вратарь Евгений Боровик рассказал о разных этапах своей карьеры.
- Ваш первый приход в "Черноморец" в 2015-м совпал с далеко не лучшим временем в биографии этого клуба. Помнится, недовольные одесские болельщики как-то вывесили баннер, указывая на ваше кумовство с главным тренером. Это задевало?
– Конечно. На баннерах были нарисованы какие-то грибы, фонари или еще что-то такое. Это было неприятно. Но потом своей игрой я доказал обратное, и страсти поутихли.
– Какой период в вашей карьере считаете наиболее интересным?
– В любой команде я с удовольствием шел на тренировки. Однако если говорить о самом ярком и запоминающемся для меня периоде, то это был криворожский "
- После почти полутора десятков лет, проведенных в украинском футболе, вы решили попробовать легионерского хлеба — сначала в Болгарии, а затем в Казахстане. В "Черном море" и "Акжайыке" вам было комфортно?
– В Болгарии было супер. Но через полгода я получил травму – мне сломали ногу. Пришлось с "Черным морем" разойтись. Восстанавливался долго – где-то с полгода.
Через какое-то время меня набрал тренер Владимир Мазяр, с которым мы поехали в Казахстан — в "Акжайык". Был ли я доволен? Да, интересный опыт. Там все другое.
- Что же впечатлило во время выступлений в Казахстане?
– В первую очередь – огромные расстояния. Когда уезжаешь на выезд, то домой возвращаешься через четыре дня. "Акжайык" представляет Уральск – хороший город, расположенный неподалеку от границы с Россией. По казахстанским меркам он более развит, чем другие города страны.
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