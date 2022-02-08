Winter Cup 2022. Металлист - Верес 2:1. Когда сопротивление ветра и участника УПЛ не помеха

"Металлист" на сборах выдает очень высокую интенсивность. Сегодня (08.02.2022) утром команда проводила спарринг против представителя чемпионата Румынии, а уже вечером – второй тур Winter Cup 2022. В первом поединке этого турнира "Металлист" завоевал два очка, обыграв "Черноморец" в серии пенальти. "Верес" проиграл "Полесью" и явно разочаровал игрой.

Юрий Вирт накануне отчетного матча говорил, что для него важно избежать тех ошибок, которые были раньше. Этим желанием легко объяснить четыре смены в стартовом составе по сравнению с поединком против житомирян (хотя самым свежим был не этот матч, а спарринг против "Левски" 07.02.2022). Относительно "Металлиста" отметим вот какой немаловажный факт – ни один из тех игроков, которые вышли в основе на утренний спарринг, со старта против "Вереса" не появился.

Матч был насыщен на фолы, но не на события. Команды почти весь первый тайм пробыли в поиске игры. Неудивительно, ведь у "Металлиста" Балули и Харрис действовали явно не на оптимальных позициях, у Касареса продолжается процесс адаптации, в воротах действовал не Рыбка, а Рыбак. У "Вереса" не было одного из братьев Пасичей (у Евгения травма), однако и без него команде удалось создать два момента до перерыва. Это проход Дахновского (заблокирован) и удар Панасенко после вторжения в свободную зону (вратарь отбил).

Не сказать, что два момента – это вседозволенность у своих ворот, но на фоне того, что создал сам "Металлист", это действительно много. По сути, харьковчане могут похвастаться только ударом Пейшото с дальнего расстояния, когда ворота "загубил" Кичак. С натяжкой можно поместить в хайлайты удар Балули со штрафного. Несколько необычно было видеть такой неагрессивный "Металлист". В Первой лиге харьковчане обычно рвут и мечут, но сегодня им противостоял участник УПЛ.

После перерыва Кучер бросил в бой последнего новичка Давида, но нужно было, как показал ход событий, лучше укреплять защиту. Потому что она (защита) допустила глубокую навесную передачу от Геннадия Пасича и мощный удар головой в падении от Солдата – 0:1. С другой стороны, не мог забить "Металлист" – "Верес" сам помог. В абсолютно безобидной ситуации возле центра поля Мирошнык откатил мяч на Солдата, а тот в попытке отпасовать Кичаку "мастерски" перекинул голкипера. И туда, и сюда – это четырехминутный отрезок Игоря Солдата.

"Металлист" в дальнейшем выглядел активнее. Был очень острый пас на Танковского (игроки "Вереса" совершили перехват), был мощный удар Горбунова со штрафного. Но квинтэссенция стараний харьковчан – это атака на 70-й минуте, когда Харрис прорезал фланг, передача на Подлепенца вызвала панику во владениях Кичака, и фол Кучерова привел к закономерному пенальти. Харрис его реализовал – 2:1.

Харьковчане должны были закрывать матч выходом один на один Давида, но бразилец не обыграл голкипера. Однако и без этого не отпустили (тем более Петько простил с убийственной позиции – пробил выше ворот). Этот результат означает, что Winter Cup 2022 гарантированно выиграет не представитель УПЛ, а участник Первой украинской лиги.

"Металлист" или "Полесье"? Узнаем в последнем туре.

Winter Cup 2022. Второй тур

Турция. 08.02.2022

"Металлист" – "Верес" 2:1

Голы: Солдат (автогол) 56, Харрис (пен) 68 - Солдат 52

"Металлист": Рыбак – Горбунов, Федорив (Порох 46), Мизюк, Харрис – Сарапий, Демченко (Танковский 59), Касарес (Траоре 46, Пидлепенец 62) – Балули (Чидомере 86), Пейшото (Давид 46), Риаскос

"Верес": Кичак – Солдат, Мирошнык, Гончаренко, Маргарян – Крейда (Полюлях 75), Кучеров (Петько 75), Панасенко (Гайдучик 75) – Дахновский (Гечев 74), Шестаков (Сергийчук 75), Г. Пасич

Предупреждение: Сарапий 75