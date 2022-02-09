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МЮ провалился, Миколенко заболел, Кравец без клуба. Главные новости за 8 февраля

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UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 8 февраля

МЮ провалился, Миколенко заболел, Кравец без клуба. Главные новости за 8 февраля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tony McArdle/Everton FC

UA-Футбол
Новина українською

Миколенко подхватил коронавирус, а его "Эвертон" снова проиграл

Плохо начинается карьера украинского защитника в Англии. Мало ему замены тренера уже после дебютного матча, так теперь еще и злополучный COVID вмешался. Из-за него Виталий не попал в заявку "Эвертона" на игру с "Ньюкаслом", которую "Ириски" провалили - 1:3. Теперь они лишь на 3 очка опережают зону вылета - редкое падение для столь именитого клуба.

"Манчестер Юнайтед" не справился с 20-й командой АПЛ

Ральф Рангник вчера усадил в запас Криштиану Роналду, но и этот сенсационный ход не взбодрил "МЮ". "Красные дьяволы" не справились с худшей командой текущего розыгрыша АПЛ - "Бернли" (1:1). Первый тайм был куда ни шло, а вот второй - провал на провале. Добавьте сюда вылет из Кубка от "Миддлсбро" из второго дивизиона - и что получим? "Юнайтед" зря увольнял Сульшера?

"Интер" выбил "Рому" Моуриньо из Кубка Италии

Минус еще один турнир для "Волков", вот и все. На "Сан-Сиро" они пропустили от двух ветеранов Эдина Джеко и Алексиса Санчеса, ничего не предложив взамен - 0:2. И как тут не вспомнить, что для тренера римлян Жозе Моуриньо это был первый визит в гости к "Интеру" с 2010-го, когда он во главе "Нерадзурри" выигрывал требл…

Артем Кравец расторг контракт с "Коньяспором", став свободным агентом

32-летний форвард за весь текущий сезон провел в Конье ровно 10 минут, поэтому решение о расторжении сделки не просто логично - оно перезрело. Интересно, где теперь окажется Артем? Ранее СМИ писали, что им интересовался еще один турецкий клуб, но уже из второго дивизиона - "Коджаелиспор". Вот только стоит ли ему так рано нырять так глубоко?

Киевское "Динамо" добыло еще одну минимальную победу на сборах

Киевляне продолжают идти без поражений на сборах, но их игра, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Одноклубников из Тбилиси подопечные Мирчи Луческу победили благодаря единственному классному удару от Владислава Кулача - 1:0. В остальном "Динамо" и в защите ошибалось, и в середине мяч передерживало. Спишем это на усталость и эксперименты - их от Луческу снова было много.

"Палмейрас" - первый финалист клубного чемпионата мира

В полуфинале обладатель Копа Либертадорес уверенно победил лучшую команду Африки - каирский "Аль-Ахли" (2:0). Героем встречи стал хорошо знакомый нам экс-динамовец Дуду - у него гол и голевая передача. Второй финалист КЧМ станет известен уже сегодня и с 99% вероятностью им будет "Челси" - если только саудовский "Аль-Хиляль" не провернет крупнейшую сенсацию за все время существования этого бессмысленного турнира.

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