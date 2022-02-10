Европейский успех Динамо U-19, Лига наций во Львове и реформа Бундеслиги. Главные новости за 9 февраля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 9 февраля.

Динамовцы нашумели в Юношеской Лиге УЕФА, добыв путёвку в 1/8 финала турнира. В гостевом матче против ровесников из "Депортиво" киевлянам удалось победить в послематчевой серии пенальти со счётом 2:3. В основное время команды сыграли вничью 2:2, киевляне дважды отыгрывались по ходу встречи усилиями Антона Царенко и Александра Яцика. В серии 11-метровых точку поставил Константин Вивчаренко. Напомним, что в групповом этапе "Динамо" оставил позади "Баварию" и "Барселону".

УАФ определилась с местом проведения домашних матчей Лиги наций против Армении и Ирландии, которые пройдут 11 и 14 июня. Спаренные поединки сборной Украины пройдут во Львове. Об этом заявил президент УАФ Андрей Павелко. "Скоро будем принимать решение, чтобы сборная Украины в июне два спаренных матча Лиги наций сыграла во Львове", - сказал Павелко. Напомним, что кроме Армении и Ирландии в нашей группе также Шотландия.

В Бундеслиге вновь поднялась дискуссия о введении системы плей-офф, чтобы сделать турнир более интересным, сообщает Kicker. Чемпион страны "Бавария" открыта к реформе, о чём заявил директор клуба Оливер Кан. Новый генеральный директор Бундеслиги Доната Хопфен готов поддержать эту идею: "Лига была бы более привлекательной, если бы в ней было больше конкуренции вверху таблицы. Если мы поймем, что плей-офф поможет нам, тогда мы всерьез поговорим об этом".Напомним, что чемпионство в Германии последние 9 лет выигрывала "Бавария".

"Челси" вышел в финал Клубного чемпионата мира, минимально обыграв саудовский "Аль-Хиляль" (1:0). Единственный мяч в поединке забил Ромелу Лукаку на 32-й минуте. В решающем матче лондонцы сразятся с бразильским "Палмейрасом". Ранее "Челси" единственный раз принимал участие в турнире в 2012-м году, но выиграть им его не удалось – в финале их обыграл "Коринтианс" (1:0). Отметим также, что Томас Тухель за время своей работы в клубе вывел "Челси" в финалы всех турниров, в которых они участвовали: Лиги Чемпионов, Кубка Англии, Кубка английской лиги и Клубного чемпионата мира.

Казахстанский ФК "Тобол" получил письмо от Дисциплинарного комитета ФИФА о дисквалификации Руслана Валиуллина на 24 месяца – с 10 сентября 2021 года по 10 сентября 2023, сообщает официальный сайт клуба. Напомним, 27-летний полузащитник забил 2 гола сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022. "На игрока наложены санкции сроком в двадцать четыре (24) месяца. Отстранение от любой деятельности, связанной с футболом, с 10 сентября 2021 г. по 10 сентября 2023", – гласит заявление Дисциплинарного комитета ФИФА. Футболист намеревается подать апелляцию.