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Луческу не удивил. Объявлен стартовый состав Динамо на спарринг с командой Широки Бриег

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4-2-3-1?

Луческу не удивил. Объявлен стартовый состав Динамо на спарринг с командой Широки Бриег

Getty Images / Global Images Ukraine

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В четверг, 10 февраля, киевское "Динамо" сыграет свой шестой контрольный матч на втором тренировочном сборе в Турции.

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Соперником в заключительном спарринге, который пройдет на арене "Mardan Stadium" и начнется в 10:00 по киевскому времени, станет представитель Боснии и Герцеговины – футбольный клуб "Широки Бриег". Известен стартовый состав команды Мирчи Луческу, румынский специалист выпустит на поле с первых минут следующих футболистов:

Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак - Шапаренко, Гармаш – Кулач, Антюх, Де Пена – Вербич

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В статье: Динамо (Киев) Широки Бриег (Босния и Герцоговина)
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Источник:
ФК "Динамо"

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