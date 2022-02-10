Луческу не удивил. Объявлен стартовый состав Динамо на спарринг с командой Широки Бриег

В четверг, 10 февраля, киевское "Динамо" сыграет свой шестой контрольный матч на втором тренировочном сборе в Турции.

Читайте также Динамо закрывает второй сбор утренним матчем с боснийцами. Текстовая трансляция спарринга

Соперником в заключительном спарринге, который пройдет на арене "Mardan Stadium" и начнется в 10:00 по киевскому времени, станет представитель Боснии и Герцеговины – футбольный клуб "Широки Бриег". Известен стартовый состав команды Мирчи Луческу, румынский специалист выпустит на поле с первых минут следующих футболистов:

Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак - Шапаренко, Гармаш – Кулач, Антюх, Де Пена – Вербич