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ДТП с кортежем Ярославского, победа Динамо на сборе, полуфиналисты Кубка Италии. Главные новости за 10 февраля 

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А также победы Ливерпуля и Арсенала в АПЛ, Коноплянка отправился в Польшу 

ДТП с кортежем Ярославского, победа Динамо на сборе, полуфиналисты Кубка Италии. Главные новости за 10 февраля 

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 10 февраля

С участием кортежа Ярославского произошло смертельное ДТП

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое произошло смертельное ДТП, и на его месте были найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Харьковская полиция вызвала на допрос президента "Металлиста”, но сам бизнесмен уже находится в Лондоне. По словам Ярославского, он спал, когда произошло ДТП, а в DCH заявили, что за рулем автомобиля во время аварии находился водитель, а отлет Ярославского в Лондон был запланирован заранее. Вечером министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку фальсификации дела.

Аталанта вылетела из Кубка Италии

Руслан Малиновский сыграл 74 минуты в проигранной игре “Аталанты” в четвертьфинале Кубка Италии – в следующий раунд вышла “Фиорентина”. В матче было забито пять голов и решающий “фиалки” провели на 90+3 минуте (3:2). В другом матче “Ювентус” смог дожать “Сассуоло” (2:1). В полуфинале “Милан” сыграет с “Интером”, а “Фиорентина” с “Ювентусом”. Матчи состояться второго марта и 20 апреля.

Ливерпуль обыграл Лестер, Арсенал – Вулверхэмптон

В четверг состоялось два последних матча 24-го тура чемпионата Англии. “Ливерпуль” играл против “Лестера” с зимним новичком Луисом Диасом и Мохамедом Салахом, который вернулся из Кубка Африки, но победу “красным” принес дубль Диогу Жоты (2:0). В другой игре “Арсенал” смог переиграть “Вулверхэмптон” 1:0, несмотря на очередное удаление. “Канониры” поднялись на пятое место, оттеснив “Манчестер Юнайтед”.

Валенсия нейтрализовала Атлетик в полуфинале Кубка Испании

“Атлетик” Бильбао обыгрывал на своем поле “Барселону” и “Реал” Мадрид в предыдущих раундах Кубка Испании, но не смог справиться на “Сан Мамесе” с “Валенсией” (1:1). На гол Гарсии в первом тайме, гости ответили мячом Дуро после перерыва. Ответный полуфинал состоится второго марта.

Динамо завершило сбор разгромной победой

В последнем матче второго турецкого сбора киевское “Динамо” разгромило боснийский клуб “Широки Бриег” 4:1. Дубль сделай Николай Шапаренко, еще по мячу забили Гармаш и Ванат. Игроки “Динамо” получат два дня выходных, а в воскресенье, 13 февраля, отправятся на третий сбор, который продлится до 22 февраля.

Украина потеряла позиции в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Украины потеряла две позиции в рейтинге ФИФА и занимает теперь 27 место. Украину опередили сборные Японии и Марокко. Традиционно возглавляет рейтинг сборная Бельгия, в первой пятерки также Бразилия, Франция, Аргентина и Англия.

Коноплянка может оказаться в чемпионате Польши

Вингер “Шахтера” Евгений Коноплянка близок к переходу в клуб чемпионата Польши. Как сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас, игрок вылетел в Польшу, где в пятницу проведет финальный раунд переговоров с "Краковией". Если они пройдут успешно, его ждут медосмотр и подписание контракта.

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