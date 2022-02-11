ДТП с кортежем Ярославского, победа Динамо на сборе, полуфиналисты Кубка Италии. Главные новости за 10 февраля 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 10 февраля

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое произошло смертельное ДТП, и на его месте были найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Харьковская полиция вызвала на допрос президента "Металлиста”, но сам бизнесмен уже находится в Лондоне. По словам Ярославского, он спал , когда произошло ДТП, а в DCH заявили, что за рулем автомобиля во время аварии находился водитель , а отлет Ярославского в Лондон был запланирован заранее. Вечером министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку фальсификации дела.

Руслан Малиновский сыграл 74 минуты в проигранной игре “Аталанты” в четвертьфинале Кубка Италии – в следующий раунд вышла “Фиорентина”. В матче было забито пять голов и решающий “фиалки” провели на 90+3 минуте (3:2). В другом матче “Ювентус” смог дожать “Сассуоло” (2:1) . В полуфинале “Милан” сыграет с “Интером”, а “Фиорентина” с “Ювентусом”. Матчи состояться второго марта и 20 апреля.

В четверг состоялось два последних матча 24-го тура чемпионата Англии. “Ливерпуль” играл против “Лестера” с зимним новичком Луисом Диасом и Мохамедом Салахом, который вернулся из Кубка Африки, но победу “красным” принес дубль Диогу Жоты (2:0). В другой игре “Арсенал” смог переиграть “Вулверхэмптон” 1:0, несмотря на очередное удаление. “Канониры” поднялись на пятое место, оттеснив “Манчестер Юнайтед”.

“Атлетик” Бильбао обыгрывал на своем поле “Барселону” и “Реал” Мадрид в предыдущих раундах Кубка Испании, но не смог справиться на “Сан Мамесе” с “Валенсией” (1:1). На гол Гарсии в первом тайме, гости ответили мячом Дуро после перерыва. Ответный полуфинал состоится второго марта.

В последнем матче второго турецкого сбора киевское “Динамо” разгромило боснийский клуб “Широки Бриег” 4:1. Дубль сделай Николай Шапаренко, еще по мячу забили Гармаш и Ванат. Игроки “Динамо” получат два дня выходных, а в воскресенье, 13 февраля, отправятся на третий сбор, который продлится до 22 февраля.

Национальная сборная Украины потеряла две позиции в рейтинге ФИФА и занимает теперь 27 место. Украину опередили сборные Японии и Марокко. Традиционно возглавляет рейтинг сборная Бельгия, в первой пятерки также Бразилия, Франция, Аргентина и Англия.

Вингер “Шахтера” Евгений Коноплянка близок к переходу в клуб чемпионата Польши. Как сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас, игрок вылетел в Польшу, где в пятницу проведет финальный раунд переговоров с "Краковией". Если они пройдут успешно, его ждут медосмотр и подписание контракта.