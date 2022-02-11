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(Не) футбольные новости: ДТП с кортежем Ярославского, Коноплянка перешел в Краковию

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(Не) футбольные новости: ДТП с кортежем Ярославского, Коноплянка перешел в Краковию

UA-Футбол
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Об этом следует говорить! Все главные детали смертельного ДТП с кортежем президента Металлиста Александра Ярославского. Когда, что, где, как? Что известно по состоянию на сегодня – в видео.

Футбольные новости тоже здесь: Евгений Коноплянка перешел в Краковию – для чего это ему? Разбираем трансфер вингера Шахтера в чемпионат Польши. Хочешь еще больше новых выпусков – ставь лайк, комментируй и подпишись на канал!

Отдельный респект "Украинской правде" за кучу времени и сил, которые они тратят, чтобы найти всю информацию!

00:00 Всем привет!
00:40 Коротко о последних футбольных новостях: Супряга, Игнатенко, Динамо
01:27 Коноплянка в Краковии!
06:50 Что известно о ДТП с кортежем Ярославского? Об этом следует говорить!
25:23 Подпишись!

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