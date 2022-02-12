Коноплянка переезжает в Польшу, Полесье завоевывает трофей. Главные новости за 11 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 11-е февраля.

Свершилось. Несмотря на срыв трансфера в "ЛАСК", Евгений Коноплянка все-таки покинул "Шахтер" зимой 2022-го. Новым клубом украинского вингера стала польская "Краковия", идущая в середине таблицы местного чемпионата. Коноплянка бесплатно покинул "Шахтер", подписав с новой командой полугодовой контракт. Также возможно продление еще на один сезон. В составе "горняков" Евгений пробыл два с половиной года, однако так и не сумел закрепиться в основе. При де Дзерби на счету вингера лишь два матча. Всего за "Шахтер" Коно выходил на поле 46 раз, забил пять голов и отдал три голевые передачи.

Завершился главный матч зимнего товарищеского турнира Winter Cup. Лидеры по итогам двух туров "Полесье" и "Металлист" встретились в эту пятницу, дабы определить сильнейшего. Несмотря на статус фаворита, харьковчане смотрелись хуже по игре, по делу проиграв со счетом 0:2. За команду Калитвинцева забивали Козак и Морозко. "Полесье" ни разу не проиграло в рамках Winter Cup, выиграв в двух встречах из трех. Завтра состоится символический матч за третье место между "Черноморцем" и "Вересом". Что касается харьковчан, то поражение в пятницу - не самая большая их проблема.

В прошедший четверг в Украине одной из главных тем стало смертельное ДТП, на месте которого были найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена и президента "Металлиста" Александра Ярославского. В пятницу разбирательство продолжилось. Во-первых, прошли обыски по месту жительства самого бизнесмена. Целью обыска стало изъятие информации из камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля Мерседес. Во-вторых, ГБР возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП. Напомним, что человек, заявивший о том, что был за рулем во время ДТП, в этот момент находился в другом месте. Сам Александр Ярославский в четверг утром отправился в Лондон. Пресс-служба его компании DCH сообщает, что это плановая поездка к семье.

За взрослую команду лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко почти не играет, однако в эту пятницу он вышел в старте дубля. И сыграл достаточно ярко. Во-первых, украинский вингер забил единственный гол во встрече, поразив в первом тайме ворота "Суонси". Были надежды, что он продолжит забивать, однако в самом начале второй половины украинец получил прямую красную карточку за отмашку. У многих это решение вызвало недовольство, однако дубль "молотков" вынужден был заканчивать матч вдесятером. Сделали они это успешно, удержав минимальную победу.

Все-таки Сергей Станиславович не зря отправился на Ближний Восток. Количество его личных тренерских наград серьезно возросло. В эту пятницу украинский наставник в очередной раз был признан лучшим тренером месяца - декабря и января. Для Реброва это уже пятая подобная награда. Ранее он был признан самым ценным специалистом в августе, сентябре, октябре и ноябре. Команда Реброва "Аль-Айна" лидирует в местном первенстве, опережая ближайшего конкурента на шесть балов.

"Россонери" смогли удержать одного из ключевых футболистов. В пятницу пресс-служба "Милана" объявила о продлении контракта с Тео Эрнандесом. Французский защитник подписал новую сделку, которая рассчитана на ближайшие четыре с половиной года. Тео - один из ключевых футболистов Пиоли в "Милане", который играет практически во всех матчах. В этом сезоне на его счету 12 результативных действий в 27-ми встречах. Качественные выступления позволили ему дослужиться до вызова в национальную сборную Франции, с которой он прошедшей осенью одержал победу в Лиге Наций.