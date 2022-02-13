Провал Баварии, ничья Реала, новичок Днепра-1. Главные новости за 12 февраля
А также разгром от Эвертона, ничья лидеров в Серии А и результативный день наших за границей
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 12 февраля
Юнайтед продолжает страдать, Эвертон наконец-то выигрывает
В 25-м туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Саутгемптон". Поединок прошел по традиционному сценарию – красные дьяволы превалировали в первом тайме и позволяли сопернику отыграться во втором, в итоге 1:1. Соседи – "Манчестер Сити" - не имели проблем с "Норвичем" - 0:4. Герой встреча – Рахим Стрелинг, оформивший хет-трик. Александр Зинченко отыграл все 90 минут. Наконец-то удалось выиграть "Эвертону" - 3:0 над "Лидсом". Ириски оторвались от зоны вылета на пять очков. Миколенко, как и ожидалось, эту игру пропускал.
Наполи и Интер дают шанс Милану
Центральным матчем 25-го тура итальянской Серии А стала встреча первой и второй команд в турнирной таблице. Неаполитанцы открыли счет уже на седьмой минуте – Инсинье реализовал пенальти, но в начале второго тайма Джеко восстановил паритет. В итоге все завершилось ничьей 1:1. Поэтому в воскресенье "Милан" может выйти на первое место, обыграв "Сампдорию".
Реал теряет очки
Лидеру чемпионата Испании пришлось играть против крепкого "Вильярреала" без Карима Бензема. "Реал" доминировал, создавал немало моментов, но вот как раз финишера и не хватало – сливочные так и не пробили Рульи, правда, и не пропустили. Как следствие, по итогам 24 тура Ла Лиги отставание "Севильи" от "Реала" сократилось до четырех очков.
Бавария провалилась в игре с новичком Бундеслиги
"Бохум" в прошлом сезоне играл во втором по рангу дивизионе. В текущем чемпионате является крепким середняком Бундеслиги. Настолько крепким, что способен разгромить "Баварию". И это несмотря на то, что Левандовский забил уже на девятой минуте. После этого "Бохум" оформил четыре гола за полчаса первого тайма. Роберт во втором тайме один отквитал, но не более – 4:2 в пользу "Бохума". Тем временем "Байер" с таким же счетом обыграл "Штутгарт" и вплотную приблизился к "Боруссии", которая в воскресенье сыграет с "Унионом".
Швед забивает, Яремчук ассистирует
Марьян забил второй гол "Мехелена" в игре против "Остенде". В итоге команда победила 3:0 и закрепилась на седьмом месте. Интересно, что в предыдущих двух поединках Швед отличался результативными передачами. Роман Яремчук наконец-то залечил травму глаза и получил игровые минуты в игре "Бенфики" против "Санта-Клары". Он вышел на замену на 57-й, а на 62-й отдал пас на партнера, забившего победный гол. 2:1 – "Бенфика" сократила отставание от идущего третьим "Спортинга" до четырех очков.
Челси выиграл клубный Чемпионат мира
В финале аристократам противостоял бразильский "Палмейрас". "Челси" доминировал, но забить смог только на 55-й – отличился Лукаку. Впрочем, уже совсем скоро бразильцы отыгрались – пенальти реализовал Вейга. В основное время было зафиксировано ничью 1:1, так что пришлось играть овертайм. И на 117-й минуте Кай Хавертц забил решающий гол ударом с 11-метровой отметки. В девятый раз подряд чемпионом мира среди клубов стал представитель Европы.
О контрольных матчах украинских клубов
"Заря" сначала сыграла вничью 1:1 с казахстанским "Окжетпесом" (гол Гильерме), а затем обыграла датский "Оденсе" 3:2 (Овусу, Хомченовский, Булеца). "Рух" победил латвийскую "Вальмиеру" 2:0 (Карасюк и Карабин с пенальти). "Днепр-1" победил боснийский "Борац" 3:2 (Ди Франко и дубль Довбика), а также сыграл вничью с узбекистанской "Согдианой" 1:1 (Гауль). "Ворскла" уступила "Атырау" 1:2. "Шахтер" только на последних минутах дожал "Шахтер" из Караганды – 2:1. Нерес в первом тайме реализовал пенальти, а на 90-й минуте отличился Конопля. В рамках Winter Cup сыгран последний матч – "Верес" и "Черноморец" сыграли 2:2 (Мельник, Шестаков – Морозюк, Цонев), а по пенальти выиграли одесситы.
Днепр-1 усилился бразильцем
Собственно, об этом переходе говорили давно, но наконец-то он был объявлен официально. Новичком "Днепра-1" стал бразилец Фелипе Пирес, перешедший из португальского "Морейренсе". Играет на позиции вингера, является воспитанником системы "Ред Булл", поэтому выступал и за "РБ Лейпциг", и за "Зальцбург", также в его послужном списке есть "Аустрия", "Палмейрас" "Хоффенхайм" и "Риека". За "Морейренс" отыграл 44 матча и забил 5 голов.
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