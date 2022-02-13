Провал Баварии, ничья Реала, новичок Днепра-1. Главные новости за 12 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 12 февраля

В 25-м туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Саутгемптон". Поединок прошел по традиционному сценарию – красные дьяволы превалировали в первом тайме и позволяли сопернику отыграться во втором, в итоге 1:1. Соседи – "Манчестер Сити" - не имели проблем с "Норвичем" - 0:4. Герой встреча – Рахим Стрелинг, оформивший хет-трик. Александр Зинченко отыграл все 90 минут. Наконец-то удалось выиграть "Эвертону" - 3:0 над "Лидсом". Ириски оторвались от зоны вылета на пять очков. Миколенко, как и ожидалось, эту игру пропускал.

Центральным матчем 25-го тура итальянской Серии А стала встреча первой и второй команд в турнирной таблице. Неаполитанцы открыли счет уже на седьмой минуте – Инсинье реализовал пенальти, но в начале второго тайма Джеко восстановил паритет. В итоге все завершилось ничьей 1:1. Поэтому в воскресенье "Милан" может выйти на первое место, обыграв "Сампдорию".

Лидеру чемпионата Испании пришлось играть против крепкого "Вильярреала" без Карима Бензема. "Реал" доминировал, создавал немало моментов, но вот как раз финишера и не хватало – сливочные так и не пробили Рульи, правда, и не пропустили. Как следствие, по итогам 24 тура Ла Лиги отставание "Севильи" от "Реала" сократилось до четырех очков.

"Бохум" в прошлом сезоне играл во втором по рангу дивизионе. В текущем чемпионате является крепким середняком Бундеслиги. Настолько крепким, что способен разгромить "Баварию". И это несмотря на то, что Левандовский забил уже на девятой минуте. После этого "Бохум" оформил четыре гола за полчаса первого тайма. Роберт во втором тайме один отквитал, но не более – 4:2 в пользу "Бохума". Тем временем "Байер" с таким же счетом обыграл "Штутгарт" и вплотную приблизился к "Боруссии", которая в воскресенье сыграет с "Унионом".

Марьян забил второй гол "Мехелена" в игре против "Остенде". В итоге команда победила 3:0 и закрепилась на седьмом месте. Интересно, что в предыдущих двух поединках Швед отличался результативными передачами. Роман Яремчук наконец-то залечил травму глаза и получил игровые минуты в игре "Бенфики" против "Санта-Клары". Он вышел на замену на 57-й, а на 62-й отдал пас на партнера, забившего победный гол. 2:1 – "Бенфика" сократила отставание от идущего третьим "Спортинга" до четырех очков.

В финале аристократам противостоял бразильский "Палмейрас". "Челси" доминировал, но забить смог только на 55-й – отличился Лукаку. Впрочем, уже совсем скоро бразильцы отыгрались – пенальти реализовал Вейга. В основное время было зафиксировано ничью 1:1, так что пришлось играть овертайм. И на 117-й минуте Кай Хавертц забил решающий гол ударом с 11-метровой отметки. В девятый раз подряд чемпионом мира среди клубов стал представитель Европы.

О контрольных матчах украинских клубов

"Заря" сначала сыграла вничью 1:1 с казахстанским "Окжетпесом" (гол Гильерме), а затем обыграла датский "Оденсе" 3:2 (Овусу, Хомченовский, Булеца). "Рух" победил латвийскую "Вальмиеру" 2:0 (Карасюк и Карабин с пенальти). "Днепр-1" победил боснийский "Борац" 3:2 (Ди Франко и дубль Довбика), а также сыграл вничью с узбекистанской "Согдианой" 1:1 (Гауль). "Ворскла" уступила "Атырау" 1:2. "Шахтер" только на последних минутах дожал "Шахтер" из Караганды – 2:1. Нерес в первом тайме реализовал пенальти, а на 90-й минуте отличился Конопля. В рамках Winter Cup сыгран последний матч – "Верес" и "Черноморец" сыграли 2:2 (Мельник, Шестаков – Морозюк, Цонев), а по пенальти выиграли одесситы.

Собственно, об этом переходе говорили давно, но наконец-то он был объявлен официально. Новичком "Днепра-1" стал бразилец Фелипе Пирес, перешедший из португальского "Морейренсе". Играет на позиции вингера, является воспитанником системы "Ред Булл", поэтому выступал и за "РБ Лейпциг", и за "Зальцбург", также в его послужном списке есть "Аустрия", "Палмейрас" "Хоффенхайм" и "Риека". За "Морейренс" отыграл 44 матча и забил 5 голов.