Гол Малиновского, заруба в Барселоне, легкая победа Динамо. Главные новости за 13 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 13 февраля

В Серии А в воскресенье внимание было приковано к игре между "Аталантой" и "Ювентусом", соревнующимися за четвертую строчку. Руслан Малиновский вышел на замену на 60-й минуте при счете 0:0, а на 76-й отличным ударом со штрафного забил первый гол в игре. Но удержать преимущество "Аталанта" не смогла – на 90+2 Данило сравнял. Между тем, "Милан" обыграл "Сампдорию" 1:0 и вышел на первое место в турнирной таблице. Супруга просидел весь матч на скамье для запасных.

В 25-м туре английской Премьер-лиги команда Юргена Клоппа играла на выезде с "Бернли" и победила благодаря голу Фабиньо. Отставание от "Сити" осталось на уровне девяти очков, но у "Ливерпуля" игра в запасе. "Вест Хэм" едва не проиграл "Лестеру" – счет 2:1 в пользу лисов держался с 57-й до 90+1-й минуты, но Доусон спас от поражения. Молотобойцы идут четвертыми, на один балл опережая МЮ. "Ньюкасл" продолжил свою серию уже до трех побед подряд – на этот раз сороки минимально обыграли "Астон Виллу". А вот "Тоттенхэм" проиграл третий раз подряд – "Вулверхэмптон" выиграл 2:0.

В Испании день закрывал матч между "Эспаньолом" и "Барселоной". Педри забил быстрый мяч, но соседи перед перерывом отыгрались, а в середине второго тайма де Томас вывел хозяев вперед. Казалось, "Барселона" терпит поражение, но на 90+6-й (!) Люк Де Йонг спас команду Хави, сравняв счет. Блаугранас остались на четвертом месте, но опережают "Атлетико" только по дополнительным показателям. "Бетис" оторвался на четыре очка благодаря победе со счетом 4:2 над "Леванте".

Желто-черные без травмированного Холанда приехали в гости к "Унион Берлин", который перед началом тура шел четвертым. Но роль бомбардира взял на себя Марко Ройс, оформивший дубль. Еще один мяч записал в свой счет Геррейро. В итоге – 0:3 в пользу "Боруссии", которая по итогам тура сохранила отрыв в пять очков от "Байера". Да еще и сократила отставание от "Баварии" до шести.

В воскресенье киевляне прибыли в Турцию. В общем, без неожиданностей, однако в составе делегации нет Шепелева, который травмировал мышцу, также пока на самоизоляции находятся Шапаренко и Вивчаренко, у которых положительный тест на коронавирус. В первый же день сборов "Динамо" сыграло с сербской "Инджией" и победило 4:0. Голы забивали Вербич, Де Пена, Ванат и Буяльский.

Соглашения Михаила Мудрика и Георгия Судакова действовали до лета 2025 года, однако теперь их контракты будут заканчиваться в декабре 2026-го. Дарио Срна, комментируя продление контрактов, даже назвал Мудрика, Судакова и Артема Бондаренко бриллиантами украинского футбола. Мудрик в текущем сезоне действительно существенно прибавил, на его счету уже два гола и девять результативных передач в 26 матчах.