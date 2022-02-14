Почему мы (не)любим украинский футбол?
Дню всех влюбленных посвящается
Сколько вы назовете причин, почему вы любите или не любите украинский футбол? Может, за большие победы и крутые эмоции, которые дарят Динамо, Шахтер или Сборная Украины? А может, вам нравится смотреть за ударами Малиновского или дриблингом Милевского? Разбираемся с причинами в этой видео-валентинке украинскому футболу.
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00:57 Почему мы любим футбол в Украине?
03:09 Почему мы не любим футбол в Украине?
07:16 Почему ты любишь/не любишь украинский футбол?
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