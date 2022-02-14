Почему мы (не)любим украинский футбол?

Сколько вы назовете причин, почему вы любите или не любите украинский футбол? Может, за большие победы и крутые эмоции, которые дарят Динамо, Шахтер или Сборная Украины? А может, вам нравится смотреть за ударами Малиновского или дриблингом Милевского? Разбираемся с причинами в этой видео-валентинке украинскому футболу.

00:00 Лучший подарок – сделанный собственными руками. Привет!

00:57 Почему мы любим футбол в Украине?

03:09 Почему мы не любим футбол в Украине?

07:16 Почему ты любишь/не любишь украинский футбол?