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Почему мы (не)любим украинский футбол?

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Дню всех влюбленных посвящается

Почему мы (не)любим украинский футбол?

UA-Футбол
Новина українською

Сколько вы назовете причин, почему вы любите или не любите украинский футбол? Может, за большие победы и крутые эмоции, которые дарят Динамо, Шахтер или Сборная Украины? А может, вам нравится смотреть за ударами Малиновского или дриблингом Милевского? Разбираемся с причинами в этой видео-валентинке украинскому футболу.

00:00 Лучший подарок – сделанный собственными руками. Привет!
00:57 Почему мы любим футбол в Украине?
03:09 Почему мы не любим футбол в Украине?
07:16 Почему ты любишь/не любишь украинский футбол?

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