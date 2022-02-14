Павелко: Футбольное сообщество Украины, занимая четкую патриотическую позицию, продолжает активно работать

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, как прошла встреча с руководителями УПЛ и ПФЛ по поводу подготовки ко второй части сезона.

"Провели рабочую встречу с исполнительным директором УПЛ Евгением Диким, президентом ПФЛ Александром Каденко, в которой также приняли участие первые вице-президенты УАФ Алексей Михайличенко, Анатолий Демяненко и Вадим Костюченко. Основной темой разговора стала подготовка к старту второй половины сезона 2021/22.

Руководители УПЛ и ПФЛ проинформировали, что матчи стартовых туров начнутся в запланированные даты, подготовка идет по графику.

Приятно также было услышать от руководителя УПЛ Евгения Дикого положительный отзыв об инициированной мной встрече с руководителями Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, Николой Риццоли и представителями всех 16 клубов УПЛ, состоявшейся в конце прошлого года.

Напомню, что это была первая встреча, во время которой представители клубов имели возможность услышать от одного из лучших рефери мира Риццоли трактовку спорных эпизодов и задать ему вопросы по интересующему их арбитражу. Поэтому решили проводить подобные встречи на регулярной основе и с привлечением представителей клубов ПФЛ.

Кроме того, обсудили процесс расширения представительства VAR на матчах чемпионата Украины.

Важно, что, несмотря на сложную текущую геополитическую ситуацию, футбольное сообщество нашего государства, занимая четкую патриотическую позицию, продолжает активно работать, готовясь к продолжению соревнований. С нетерпением ждем начала второй части сезона, понимая, что наша футбольная семья едина, как никогда.

И мы поддерживаем инициативу президента Украины Владимира Зеленского об объявлении 16 февраля Днем Единства. Прекрасная инициатива в непростое для страны время. Слава Украине", – написал Павелко в Фейсбуке.