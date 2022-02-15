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Соперник для Динамо U-19, план подготовки на Шотландию. Главные новости за 14 февраля

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А также результаты контрольных матчей и конфликт внутри МЮ

Соперник для Динамо U-19, план подготовки на Шотландию. Главные новости за 14 февраля

Фото: UEFA Youth League, Twitter

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 14 февраля

Динамо U-19 узнало соперника в Юношеской лиге УЕФА

В понедельник состоялась жеребьевка следующих раундов плей-офф Юношеской лиги УЕФА. В 1/8 финала киевское "Динамо" будет принимать лиссабонский "Спортинг". Как известно, в Юношеской лиге на всех стадиях плей-офф победителей противостояний определяют по итогам одного матча. Если бело-синим удастся пройти представителя Португалии, то в четвертьфинале они сыграют с победителем пары "Митьюлланд" – "Бенфика". С лиссабонцами, напомним, "Динамо" встречалось на групповом этапе. Матчи 1/8 финала пройдут 1 и 2 марта.

О контрольных матчах

"Металлист 1925" сначала обыграл грузинский "Самгурали" благодаря голу Крыськива, а затем одолел армянский "Алашкерт" 2:1, дублем отличился Габелок. "Десна" уступила боснийскому "Вележу" 1:2 (Арвеладзе). "Ингулец" проиграл "Динамо" из Батуми с аналогичным счетом, голом отличился Клименко. "Мариуполь" уступил "Астане" 2:3, за азовцев забивали Хромей и Кулаков.

Известен план подготовки сборной к игре с Шотландией

УАФ объявила, что 18 марта в Киеве соберутся представители клубов УПЛ. Легионеры подтянутся 20-21 марта. Национальная команда будет тренироваться на базе "Святошин" в Киеве, где также базируется "Шахтер". На 21 марта запланирована открытая тренировка на НСК "Олимписский", а 22-го сборная вылетит в Шотландию. Сам поединок полуфинала квалификации состоится 24 марта.

Скрипник не планирует продолжать сотрудничество с Зарей

Так, по крайней мере, утверждает известный журналист Игорь Цыганик. Он сообщил, что контракт Виктора Скрипника с луганским клубом истекает этим летом и тренер не собирается его продлевать. Цыганик также сообщает, что Скрипника на посту может заменить Александр Бабич, сейчас тренирующий "Кривбасс". У него тоже контракт рассчитан до лета, и он не прочь таки возглавить луганский клуб – раньше ему уже предлагали это сделать, но Скрипник в итоге остался и не пошел в "Днепр-1".

У Динамо и Шахтера пустеет лазарет

У киевлян к работе в общей группе приступили Александр Андреевский и Руслан Нещерет, которые травмировались уже на сборах, а также защитник Денис Попов – он отсутствовал практически всю первую часть сезона. В "Шахтере" уже наравне со всеми работает Манор Соломон – он пропустил первый сбор, а затем работал по индивидуальной программе.

Роналду не доволен нынешним тренером МЮ

Как сообщает испанская AS, Криштиану считает, что тренер Ральф Рангник не соответствует уровню "Манчестер Юнайтед". Португалец не доволен методами немца, а тот, в свою очередь, не доволен результативностью Роналду. При этом игроки больше поддерживают футболиста, чем тренера. МЮ занимает пятое место в турнирной таблице и ведет борьбу за попадание в зону Лиги Чемпионов. Рангник подписал контракт с клубом до конца сезона.

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