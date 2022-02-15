Соперник для Динамо U-19, план подготовки на Шотландию. Главные новости за 14 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 14 февраля

В понедельник состоялась жеребьевка следующих раундов плей-офф Юношеской лиги УЕФА. В 1/8 финала киевское "Динамо" будет принимать лиссабонский "Спортинг". Как известно, в Юношеской лиге на всех стадиях плей-офф победителей противостояний определяют по итогам одного матча. Если бело-синим удастся пройти представителя Португалии, то в четвертьфинале они сыграют с победителем пары "Митьюлланд" – "Бенфика". С лиссабонцами, напомним, "Динамо" встречалось на групповом этапе. Матчи 1/8 финала пройдут 1 и 2 марта.

О контрольных матчах

"Металлист 1925" сначала обыграл грузинский "Самгурали" благодаря голу Крыськива, а затем одолел армянский "Алашкерт" 2:1, дублем отличился Габелок. "Десна" уступила боснийскому "Вележу" 1:2 (Арвеладзе). "Ингулец" проиграл "Динамо" из Батуми с аналогичным счетом, голом отличился Клименко. "Мариуполь" уступил "Астане" 2:3, за азовцев забивали Хромей и Кулаков.

УАФ объявила, что 18 марта в Киеве соберутся представители клубов УПЛ. Легионеры подтянутся 20-21 марта. Национальная команда будет тренироваться на базе "Святошин" в Киеве, где также базируется "Шахтер". На 21 марта запланирована открытая тренировка на НСК "Олимписский", а 22-го сборная вылетит в Шотландию. Сам поединок полуфинала квалификации состоится 24 марта.

Так, по крайней мере, утверждает известный журналист Игорь Цыганик. Он сообщил, что контракт Виктора Скрипника с луганским клубом истекает этим летом и тренер не собирается его продлевать. Цыганик также сообщает, что Скрипника на посту может заменить Александр Бабич, сейчас тренирующий "Кривбасс". У него тоже контракт рассчитан до лета, и он не прочь таки возглавить луганский клуб – раньше ему уже предлагали это сделать, но Скрипник в итоге остался и не пошел в "Днепр-1".

У киевлян к работе в общей группе приступили Александр Андреевский и Руслан Нещерет, которые травмировались уже на сборах, а также защитник Денис Попов – он отсутствовал практически всю первую часть сезона. В "Шахтере" уже наравне со всеми работает Манор Соломон – он пропустил первый сбор, а затем работал по индивидуальной программе.

Как сообщает испанская AS, Криштиану считает, что тренер Ральф Рангник не соответствует уровню "Манчестер Юнайтед". Португалец не доволен методами немца, а тот, в свою очередь, не доволен результативностью Роналду. При этом игроки больше поддерживают футболиста, чем тренера. МЮ занимает пятое место в турнирной таблице и ведет борьбу за попадание в зону Лиги Чемпионов. Рангник подписал контракт с клубом до конца сезона.