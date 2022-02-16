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Павелко: Не вижу никаких проблем для возобновления чемпионатов

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Президент УАФ излучает оптимизм

Павелко: Не вижу никаких проблем для возобновления чемпионатов

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о готовности полноценного возобновления футбольного сезона в Украине.

"У нас есть сложная, но очень важная задача. Нужно через футбол, который дает позитив нашим болельщикам, дать понять людям, что жизнь продолжается. Украина - сильная страна. У нас сильная армия. Сейчас очень важен покой в наших сердцах и семьях. Важно, чтобы в День единства и каждый день, нашим близким передавалось спокойствие. Не вижу никаких проблем для возобновления чемпионатов. УПЛ стартует 25 февраля, затем нас ждут кубковые матчи. Мы уверены, что тяжелые дни уйдут, будет мир и процветание нашего футбола.

Ждем игру с Шотландией в стыковых матчах за выход на ЧМ 2022. Это будет одно из самых главных событий этого года для наших болельщиков", — сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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жека-киев (биг виладж)
16.02.2022 в 16:22
Хіба шо, той чемпіонат в лютому, і до того, нікому нафіг не був потрібен. Але хіба то, чиновникам, проблема.
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