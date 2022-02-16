Футбольные новости: фальсификация дела о ДТП, Луческу и Динамо, Шахтер проиграл Мариуполю

Свеженький выпуск футбольных (и не только) новостей! Как пытаются подделать дело о ДТП с кортежем Ярославского? Чем не доволен Луческу в Динамо? Как такое невозможное произошло: почему Шахтер проиграл Мариуполю? Как изменится футбольная жизнь во время войны? И почему какой-то поляк считает, что Шевченко не тренировал сборную Украины, но тренировал Дженоа? Все, что вы могли пропустить из мира украинского футбола – здесь!

00:00 Всем привет!

00:33 Шахтер проиграл Мариуполю.

03:54 Шевченко не тренировал сборную (слова главы польского союза)

06:08 Луческу жалуется на отсутствие денег.

09:32 Война и футбол.

12:49 Снова фальсификация! Украли вещественное доказательство!

18:09 Подпишись!