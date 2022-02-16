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"Лучше я буду смотреть футбол без комментаторов" - Шовковский высказался об уровне украинской спортивной журналистики

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(5 голосов)

СаШо высказал свое мнение

"Лучше я буду смотреть футбол без комментаторов" - Шовковский высказался об уровне украинской спортивной журналистики

uaf.ua

Новина українською

Экс-кипер "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о своем отношении к украинской спортивной журналистике.

"Откровенно говоря, мне пригодились мои знания в журналистике. Я оцениваю украинскую спортивную журналистику где-то на 3+ из пяти. Иногда, как мне кажется, все как-то примитивно. Лучше я буду смотреть футбол без комментаторов, ведь они должны рассказывать о событиях на футбольном поле, какие-то интересные вещи, рассказывать про игроков, какие-то факты, не навязывать свое мнение.

Мне кажется, здесь было нарушение правил’ — это нормально, но давайте это оставим судье. Иногда бывают фразы ‘как так можно, он не имеет права этого делать’, ‘где же ты был, как так’… Футбол — это эмоции, но комментатор должен быть непредвзятым. А то иногда одни забивают и он кричит, а другие — как так можно. Но нужно отличать игры национальной сборной и матчи внутри страны.

Самые глупые вопросы от журналистов? Еще во время карьеры было: "Вот "Динамо" победило соперника. Команда уже вышла из кризиса?". Ты так смотришь — этот журналист уже посадил команду в длительный кризис, и ты ответом на вопрос как бы подтверждаешь его личное мнение, что команда в кризисе. Вышла или нет — это уже другой вопрос. Я пытался посмотреть на эти подводные камни в вопросах, и мне это не нравится. Поэтому часто журналисты на меня обижались, потому что я жестко мог объяснять, что неправильно так спрашивать.

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Я понимаю, что журналисты, болельщики, спортсмены — все работают на развитие и популяризацию футбола. Все передачи и ток-шоу — это как раз для того, чтобы подтвердить, что футбол — игра номер один. Должны быть какие-то высказывания, дискуссии, может даже провокационные, но есть еще маленькая жизнь каждого отдельного футболиста внутри страны, клуба, его личное. Иногда ты не хочешь этого делать", — заявил Шовковский.

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В статье: Александр Шовковский
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (4)
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serhi2011 (Барселона)
16.02.2022 в 23:18
те,що ліпе столярчук,коментаторством не назвеш в жодному випадку
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alex.belogubko (одесса)
16.02.2022 в 22:55
когда 2 комментатора сидят и расказывают всякую чушь -только не о игре --выключайте звук
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янковский ян (Запорожье)
16.02.2022 в 22:47
Согласен. Есть хитрые вопросы. С утверждением. Типа. А ваши родственники знают что вы тупой? Вроде вопрос но и уже утверждение.
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Savage0059 (Kyiv)
16.02.2022 в 22:45
А вот тут я с ним согласен на 100%. Сам при возможности стараюсь смотреть футбол с англоязычными комментариями. Так реальнее оцениваются игры и игроки.
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