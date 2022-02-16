"Лучше я буду смотреть футбол без комментаторов" - Шовковский высказался об уровне украинской спортивной журналистики
СаШо высказал свое мнение
uaf.ua
Экс-кипер "Динамо" и
"Откровенно говоря, мне пригодились мои знания в журналистике. Я оцениваю украинскую спортивную журналистику где-то на 3+ из пяти. Иногда, как мне кажется, все как-то примитивно. Лучше я буду смотреть футбол без комментаторов, ведь они должны рассказывать о событиях на футбольном поле, какие-то интересные вещи, рассказывать про игроков, какие-то факты, не навязывать свое мнение.
Мне кажется, здесь было нарушение правил’ — это нормально, но давайте это оставим судье. Иногда бывают фразы ‘как так можно, он не имеет права этого делать’, ‘где же ты был, как так’… Футбол — это эмоции, но комментатор должен быть непредвзятым. А то иногда одни забивают и он кричит, а другие — как так можно. Но нужно отличать игры национальной сборной и матчи внутри страны.
Самые глупые вопросы от журналистов? Еще во время карьеры было: "Вот "Динамо" победило соперника. Команда уже вышла из кризиса?". Ты так смотришь — этот журналист уже посадил команду в длительный кризис, и ты ответом на вопрос как бы подтверждаешь его личное мнение, что команда в кризисе. Вышла или нет — это уже другой вопрос. Я пытался посмотреть на эти подводные камни в вопросах, и мне это не нравится. Поэтому часто журналисты на меня обижались, потому что я жестко мог объяснять, что неправильно так спрашивать.
Я понимаю, что журналисты, болельщики, спортсмены — все работают на развитие и популяризацию футбола. Все передачи и ток-шоу — это как раз для того, чтобы подтвердить, что футбол — игра номер один. Должны быть какие-то высказывания, дискуссии, может даже провокационные, но есть еще маленькая жизнь каждого отдельного футболиста внутри страны, клуба, его личное. Иногда ты не хочешь этого делать", — заявил Шовковский.
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