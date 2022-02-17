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Уже больше 20 лет тренирует в Англии. Сегодня День рождения у экс-футболиста Динамо Сергея Балтачи

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Гол с подачи Блохина забивает Балтача

Уже больше 20 лет тренирует в Англии. Сегодня День рождения у экс-футболиста Динамо Сергея Балтачи

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сергей Павлович Балтача родился 17 февраля 1958-го, сегодня ему исполняется 64 года. Советский и украинский защитник и полузащитник. Мастер спорта СССР (1977), мастер спорта СССР международного класса (1980), заслуженный мастер спорта СССР (1986).

Выступая за киевское "Динамо", по четыре раза выигрывал чемпионат страны и кубок. Сергей Балтача также брал вместе с украинским грандом Кубок обладателей Кубков УЕФА (1986).

В конце 1988 года одним из первых советских футболистов уехал играть в Великобританию. 200 тысяч фунтов за него заплатил английский "Ипсвич Таун". Бутсы на гвоздь Балтача повесил в Шотландии, доиграв в "Сент-Джонстоне" и "Инвернессе", после чего начал карьеру тренера. Работал ассистентом в "ЦСКА-Борисфен", а потом вернулся на острова – трудился ассистентом в "Сент-Миррене", тренером юношеской академии в "Чарльтоне" (2001-2008) и "Челси" (2008-2021). В 2012-м вернулся в "Чарльтон".

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