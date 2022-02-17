Сегодня мог бы отмечать День рождения Игорь Гамула
"Все нормальные тащат Полтаву какую-то, "Еднисть", "Меднисть", а мы – "Днепр"
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Игорь Васильевич Гамула родился 17 февраля 1960-го – сегодня ему бы могло исполниться 62 года. На протяжении своей карьеры футболиста Гамула выступал за луганскую "Зарю" и "Ростов" (Ростов-на-Дону). Также он играл за "СКА-Ростов", "Атоммаш", херсонские "Кристалл" и "Таврию".
В составе ростовского "СКА" в 1981-м году стал обладателем Кубка СССР.
За свою тренерскую карьеру Гамула успел поработать в херсонской "Таврии", российском "Черноморце", "Даугаве", "Динабурге", "Закарпатье" и "Ростове". Он был известен своими экспрессивными высказываниями, регулярно делал свои пресс-конференции не скучными и обыденными, а очень яркими. Игорь Васильевич преждевременно скончался 8 декабря 2021 года из-за проблем с сердцем.
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