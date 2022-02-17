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Сегодня мог бы отмечать День рождения Игорь Гамула

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"Все нормальные тащат Полтаву какую-то, "Еднисть", "Меднисть", а мы – "Днепр"

Сегодня мог бы отмечать День рождения Игорь Гамула

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игорь Васильевич Гамула родился 17 февраля 1960-го – сегодня ему бы могло исполниться 62 года. На протяжении своей карьеры футболиста Гамула выступал за луганскую "Зарю" и "Ростов" (Ростов-на-Дону). Также он играл за "СКА-Ростов", "Атоммаш", херсонские "Кристалл" и "Таврию".

В составе ростовского "СКА" в 1981-м году стал обладателем Кубка СССР.

За свою тренерскую карьеру Гамула успел поработать в херсонской "Таврии", российском "Черноморце", "Даугаве", "Динабурге", "Закарпатье" и "Ростове". Он был известен своими экспрессивными высказываниями, регулярно делал свои пресс-конференции не скучными и обыденными, а очень яркими. Игорь Васильевич преждевременно скончался 8 декабря 2021 года из-за проблем с сердцем.

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В статье: Игорь Гамула
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.02.2022 в 11:47
Та й х з ним
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