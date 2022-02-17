Солидарность. Стадион в Грузии подсветили в цвета украинского флага - ФОТО
Событие прошло по случаю Дня единения Украине
Фото: twitter.com/UKRinGEO
Грузинский стадион был подсвечен в цвета государственного флага Украины. Событие прошло 16 февраля по случаю Дня единения.
Ареной Adjarabet Arena управляет правительственная организация Ajara PMC. Ее пресс-служба подтвердила, что данная акция была в знак солидарности с Украиной.
Стадион расположен в Батуми, а его максимальная вместимость составляет 20 тысяч зрительских мест.
Напомним, СМИ сообщали, что на 16 февраля 2022 года запланировано вторжение России в Украину. И президент Украины Владимир Зеленский в ответ на слухи ввел День единения.
Фото: twitter.com/UKRinGEO, facebook.com/ajaraprojectsmanagementcompany
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