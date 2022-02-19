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Картушов перешел в Металлист, канадский новичок Черноморца. Главные новости за 18 февраля

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Контрольные матчи клубов УПЛ, новый клуб Хлебаса, потенциальные владельцы "Аталанты" - все это в новостях за пятницу, 18-е февраля

Картушов перешел в Металлист, канадский новичок Черноморца. Главные новости за 18 февраля

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 18-е февраля.

Егор Картушов сменил "Десну" на "Металлист"

Самая интересная новость пятницы пришла из ниоткуда. Лидер и капитан "Десны" Егор Картушов неожиданно покинул "северян", подписав контракт с перволиговым "Металлистом". Об этом сообщил официальный сайт харьковчан. 31-летний Картушов подписал сделку на два с половиной года. Никаких других деталей не разглашается. За "Десну" Картушов выступал с 2012-го года. Этим летом ему отдали капитанскую повязку.

"Черноморец" подписал футболиста сборной Канады

Еще один интересный переход пятницы. Состав одесского "Черноморца" пополнил защитник Манджрекар Джеймс. Никакие детали сделки не сообщаются. Джеймс - игрок сборной Канады, в составе которой в сумме провел 17 матчей, забив при этом два гола. Первую часть текущего сезона футболист отыграл в составе "Вайле". Статистика следующая - 16 матчей, ноль результативных действий, пять желтых карточек. Стоит отметить, что Манджрекар стал 14-м зимним новичком одесситов. Также в декабре в команду вернулся Роман Григорчук.

Дмитрий Хлебас в очередной раз сменил команду

Украинском форварду не сидится на месте. В прошедшею пятницу он отправился покорять новую страну, на сей раз - Армению. Контракт с Хлебас подписал футбольный клуб "Урарту". Никакие детали сделки не разглашаются. Сейчас команда занимает шестое место в первенстве Армении. Отметим, что первую половину сезона Хлебас отыграл в казахстанском "Ордабасы". На его счету восемь матчей и два результативных действия (1+1). За три с половиной года Дмитрий успел сменить уже четыре клуба из трех стран.

Контрольные матч команд УПЛ: "Шахтер" уверенно победил, у "Днепра-1" два разных результата

Быстренько пробежимся по товарищеским матчам пятницы, в которых принимали участие украинские команды. Донецкий "Шахтер" уверенно обыграл "Астану", забив в ворота казахстанского коллектива трижды. До перерыва отличился Мудрик, перед самым финальным свистком - Тете и Нерес. Два спарринга успел провести "Днепр-1" - утром коллектив Йовичевича проиграл "Ауде" (0:1), а после обеда обыграл "Тобол" (1:0). Ничейный матч провела "Ворскла", сыграв 2:2 с "Каспием". Точный удар Дахновского с пенальти помог "Вересу" обыграть казахстанский "Мактаарал". Дважды в течение пятницы сыграл "Металлист 1925": поражение 0:1 "Оболони" и ничья 2:2 с "Рухом". Ну и наконец "Ингулец". Коллектив Лавриненко не сумел обыграть польский "Видзев" - 1:1.

Додо привлек внимание мадридского "Реала"

Вероятно, не самая надежная игра Карвахаля в игре против "ПСЖ" заставила боссов "Реала" задуматься. По данным DefensaCentral, летом мадридский клуб попытается укрепить именно эту позицию, а одним из претендентов на трансфер в столицу Испании стал бразилец "Шахтера" Додо. В списке его фамилия стоит рядом с Норди Мукиеле из "Лейпцига" и Рисом Джеймсом из "Челси". Также стоит отметить, что "Реал" может сделать "ход конем" и вернуть Одриосолу из "Фиорентины".

Клуб Руслана Малиновского может получить нового владельца

Как сообщает инсайдер Николо Скира, итальянская "Аталанта" может получить новых владельцев. Американский холдинг Kohlberg Kravis Roberts готов выкупить 80 процентов акций команды из Бергамо. Сумма потенциальной сделки - 350 миллионов евро. 20 процентов акций останутся у нынешних владельцев - семьи Перкасси. Они же будут руководить "Аталантой" во время переходного периода. Напомним, что в составе итальянского клуба выступает украинец Руслан Малиновский. Также им принадлежит контракт Виктора Коваленко, который был отправлен в аренду в "Аталанту".

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