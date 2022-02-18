"К обороне столицы мы готовы" - Алиев сфотографировался с арсеналом оружия в руках - ФОТО

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев опубликовал у себя в соцсетях фото, где он изображен с оружием в руках и готов к обороне Украины, после чего так пояснил свою гражданскую позицию.

— Увидели Ваш боевой пост в инстаграме. Решили позвонить.

— Та ну заканчивайте ребята, это я просто выставил, и все. А вы сразу начинаете названивать (смеется).

— Повод то есть. Вы же видите, что происходит сейчас?

— А вы в это верите? Я в это не верю, если честно, и не хочу верить.

— Русские пишут, что в "ДНР" началась эвакуация.

— Вот именно, что просто пишут.

— Россия навязывает информационную войну, разгоняяя фейки о вторжении Украины в ОРДЛО.

— Мы можем только смотреть по телевизору и читать, что пишут, а конкретно то мы не знаем, что происходит.

— Ну а вдруг этот информационный фон послужит для России причиной вторжения в Украину.

— Даже не хочу об этом думать.

— Однако, если это произойдет, Ваше оружие пригодится.

— Мы всегда готовы, оружие всегда при нас.