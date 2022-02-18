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"К обороне столицы мы готовы" - Алиев сфотографировался с арсеналом оружия в руках - ФОТО

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(2 голосов)

Это он просто выставил, и все

"К обороне столицы мы готовы" - Алиев сфотографировался с арсеналом оружия в руках - ФОТО

instagram.com/aliev_sasha8

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев опубликовал у себя в соцсетях фото, где он изображен с оружием в руках и готов к обороне Украины, после чего так пояснил свою гражданскую позицию.

— Увидели Ваш боевой пост в инстаграме. Решили позвонить.

— Та ну заканчивайте ребята, это я просто выставил, и все. А вы сразу начинаете названивать (смеется).

— Повод то есть. Вы же видите, что происходит сейчас?

— А вы в это верите? Я в это не верю, если честно, и не хочу верить.

— Русские пишут, что в "ДНР" началась эвакуация.

— Вот именно, что просто пишут.

— Россия навязывает информационную войну, разгоняяя фейки о вторжении Украины в ОРДЛО.

— Мы можем только смотреть по телевизору и читать, что пишут, а конкретно то мы не знаем, что происходит.

— Ну а вдруг этот информационный фон послужит для России причиной вторжения в Украину.

— Даже не хочу об этом думать.

— Однако, если это произойдет, Ваше оружие пригодится.

— Мы всегда готовы, оружие всегда при нас.

"К обороне столицы мы готовы" - Алиев сфотографировался с арсеналом оружия в руках - ФОТО - изображение 1
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В статье: Александр Алиев
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Источник:
fanday

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Комментарии (10)
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Drovko (Lviv)
19.02.2022 в 00:34
Як таким хворим на голову зброю в руки дають? Майже те саме, що мавпі гранату дати
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
19.02.2022 в 00:31
кокосы себе не отстрели когда бухой с карабином будешь фотаться, гаденыш хайпующий
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0
0
Savage0059 (Kyiv)
18.02.2022 в 23:45
Скорее бы уже сезон: надоели высосанные из... посты об Алиеве, Милевском, Селезнёве...
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+1
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
18.02.2022 в 23:58
Про тебе ЧМО писати нічого !
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0
-1
sasha_lv (Львів)
18.02.2022 в 23:42
Щось він на Ківу дурноватого,у цій папахі змахує....
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+10
0
Po4eson (Одесса)
19.02.2022 в 00:07
На лице Алиева больше интеллекта
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
19.02.2022 в 00:31
удивительно но факт
0
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
18.02.2022 в 23:34
Не самозастрелись там, хабаровчанин.
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+7
-1
Будєм разбіратся (Київ)
18.02.2022 в 23:30
Саня вдягнув папаху і тепер схожий на окупанта , а не на захисника Києва
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+7
-1
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Динамiт (Василькiв)
18.02.2022 в 23:59
Ні !!!!!!!!!! Це ж новий Батько Махно !!!
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0
0


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