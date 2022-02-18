"К обороне столицы мы готовы" - Алиев сфотографировался с арсеналом оружия в руках - ФОТО
Это он просто выставил, и все
instagram.com/aliev_sasha8
Экс-игрок "Динамо" и
— Увидели Ваш боевой пост в инстаграме. Решили позвонить.
— Та ну заканчивайте ребята, это я просто выставил, и все. А вы сразу начинаете названивать (смеется).
— Повод то есть. Вы же видите, что происходит сейчас?
— А вы в это верите? Я в это не верю, если честно, и не хочу верить.
— Русские пишут, что в "ДНР" началась эвакуация.
— Вот именно, что просто пишут.
— Россия навязывает информационную войну, разгоняяя фейки о вторжении Украины в ОРДЛО.
— Мы можем только смотреть по телевизору и читать, что пишут, а конкретно то мы не знаем, что происходит.
— Ну а вдруг этот информационный фон послужит для России причиной вторжения в Украину.
— Даже не хочу об этом думать.
— Однако, если это произойдет, Ваше оружие пригодится.
— Мы всегда готовы, оружие всегда при нас.
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