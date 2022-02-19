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УАФ проведет турнир среди клубов УПЛ по киберфутболу

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Примут участие все

УАФ проведет турнир среди клубов УПЛ по киберфутболу

Новина українською

Украинская ассоциация футбола планирует провести турнир УПЛ по киберфутболу. Об этом сообщил глава ассоциации Андрей Павелко в своем Фейсбуке.

Исполком УАФ поручил Ассоциации электронного футбола вместе с Премьер-лигой провести соревнования УПЛ. Соответственно в турнире примут участие все 16 команд чемпионата, которые должны заявить своих представителей.

Отметим, что в официальных версиях наиболее популярных футбольных симуляторов отсутствует Украинская Премьер-лига. Правда, есть так называемые неофициальные “патчи”, которые можно установить дополнительно. В них входят все клубы УПЛ с имеющимися игроками.

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В статье: УПЛ киберспорт УАФ
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