УАФ проведет турнир среди клубов УПЛ по киберфутболу
Примут участие все
Украинская ассоциация футбола планирует провести турнир УПЛ по киберфутболу. Об этом сообщил глава ассоциации Андрей Павелко в своем Фейсбуке.
Исполком УАФ поручил Ассоциации электронного футбола вместе с Премьер-лигой провести соревнования УПЛ. Соответственно в турнире примут участие все 16 команд чемпионата, которые должны заявить своих представителей.
Отметим, что в официальных версиях наиболее популярных футбольных симуляторов отсутствует Украинская Премьер-лига. Правда, есть так называемые неофициальные “патчи”, которые можно установить дополнительно. В них входят все клубы УПЛ с имеющимися игроками.
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