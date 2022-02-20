Безголевые Динамо и Шахтер, шоу имени Кейна, конфуз ПСЖ. Главные новости за 19 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 19 февраля

Горняки встречались с "Ригой" и не смогли забить хотя бы один гол – финальный свисток зафиксировал ничью 0:0. Справедливости ради отметим, что Роберто Де Дзерби дал возможность сыграть многим молодым, например Фарине, Булезе, Погорелому. На их фоне Судаков и Бондаренко уже смотрятся опытными игроками. Аналогичным образом "Динамо" сыграло с "Пахтакором" с Узбекистаном – тоже 0:0. Но Луческу задействовал состав, который, судя по всему, будет основным весной. На этом гранды завершили турецкие сборы и возвращаются в Украину.

"Металлист" в присутствии главного тренера сборной Украины разгромил кыргызстанский "Нефтчи" 3:0, один из голов на счету 15-летнего Синчука. Затем харьковчане провели второй матч и уступили "Оболони" 0:1 (гол Сарапия). "Мариуполь" обыграл второлиговые "Карпаты" - 2:1, забитыми мячами отличились Кащук и Гончарук у азовцев, и Тарануха у львовян. Без поражений завершил сборы "Рух" - в последнем своем матче львовяне одолели "Бунедкор" 2:0, авторы результативных ударов – Климчук и Соломон.

Центральный матч 26-го тура английской Премьер-лиги сыграли "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". Горожане доминировали в контроле мяча, в то время как шпоры защищались низким блоком и рассчитывали на гениальность Кейна. Правда, первый гол на четвертой минуте провел Кулусевский. Гюндоган выровнял положение в середине первого тайма, а после перерыва Кейн снова вывел "Тоттенхэм" вперед после классного паса Сона. "Сити" отыгрался благодаря пенальти (Марез) уже в компенсированное арбитром время, но лондонцы в третий раз пробили Эдерсона – Кейн замкнул подачу с фланга. 2:3 в пользу "Тоттенхэма", отставание "Ливерпуля" от "Сити" сократилось до шести очков. Команда Клоппа победила Норвич 3:1, к тому же у красных есть игра в запасе. Шпоры прервали серию из трех поражений и идут седьмыми.

"Вест Хэм" сыграл вничью с "Ньюкаслом" – 1:1. Это вторая подряд ничья молотобойцев. "Арсенал", победивший "Брентфорд" 2:1, сравнялся по очкам, а МЮ может оторваться, если сегодня обыграет "Лидс". Виталий Миколенко вернулся в заявку "Эвертона", но не вышел на поле в игре против "Саутгемптона". Святые в итоге победили 2:0. Ириски остаются 16-ми. Кроме того, "Челси" обыграл "Кристалл Пелас" благодаря позднему голу Зиеша, а "Астон Вилла" неожиданно на собственном поле проиграла "Уотфорду" 0:1.

В основе парижан вышло главное звездное трио – Неймар, Мбаппе и Месси. Но уже на 15-й минуте счет стал 2:0 в пользу "Нанта" – отличились Муани и Мерлин. А перед перерывом Блас реализовал пенальти – 3:0. Во втором тайме Неймар с паса Месси один гол отыграл, а затем не реализовал пенальти, который мог бы изменить кардинально ситуацию на поле. В итоге игра так и завершилась – 3:1 в пользу "Нанта". Впрочем, лидерству ПСЖ это поражение никак не угрожает.

Сливочные не смогли забить в первом тайме "Алавесу", но после перерыва за дело взялся Карим Бензема. Он ассистировал Асенсио и Винисиусу, а на последних минутах сам реализовал пенальти – 3:0. Аналогичным образом "Атлетико" выиграл у "Осасуны". Правда, Фелиш отличился уже на третьей минуте, Суарес забил в начале второго тайма, а Корреа поставил точку на исходе. Матрацники сдвинули "Барселону" с четвертого места.

Россонери встречались с последней командой лиги – "Салернитаной". Мессиаш забил уже на пятой минуте, но Бонаццоли в первом тайме сравнял счет, а во втором Джурич вывел хозяев вперед. "Милан" от поражения спас Ребич – 2:2. "Интер" может обойти "Милан", если обыграет "Сассуоло". С таким же счетом – 2:2 – "Рома" сыграла с "Вероной". Это третья ничья команды Моуриньо. А вот "Сампдория" обыграла "Эмполи" 2:0 благодаря дублю ветерана Квальяреллы и удалилась от зоны вылета. Супряга просидел на скамье для запасных.